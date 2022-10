Come creare un blog: step, contenuti e ottimizzazione

Come creare un blog per condividere con gli altri le proprie passioni fino a trasformarlo in un vero e proprio lavoro?

Aprire un blog, indipendentemente dalla tematica, continua a essere uno dei modi più utilizzati per parlare dei propri interessi e che, in alcuni casi, può diventare un business.

Il mestiere del blogger, infatti, è ormai a tutti gli effetti un lavoro come tutti gli altri e che richiede, per questo, molto tempo a disposizione e l’acquisizione di competenze specifiche.

Uno dei modi che utilizzano i blogger per aumentare il rendimento del proprio sito è di stringere rapporti con altri siti che trattano argomenti simili e creare collegamenti con loro, ovvero la link building.

Per svolgere al meglio questa attività, esistono tool che permettono di evitare spiacevoli sorprese come la presenza di link che arrivano da siti spam.

Per risolvere questo problema è possibile, ad esempio, acquistare il software specifico in vendita sul sito www.backlinkchecker.it per evitare eventuali penalizzazioni nel posizionamento del proprio sito sui motori di ricerca.

Come creare un blog di successo: gli step

Come creare un blog da zero e come si crea un blog personale?

Questo è quello che si chiedono coloro che sentono di avere passioni da voler condividere con altri e che vogliono dare vita a un progetto di successo.

Per creare un blog è necessario seguire questi step:

Scegliere il nome del dominio.

È un momento fondamentale perché questo è il modo in cui le persone ti trovano su internet. Motivo per cui si deve scegliere un nome originale e facile da ricordare.

Scelta dell’hosting.

Lo spazio hosting serve per contenere tutti i file di un sito web. È consigliabile scegliere un’azienda che garantisce un buon livello di sicurezza e supporto clienti.

Utilizzo di Wordpress come CMS.

Il primo passo concreto verso la realizzazione di un blog è la scelta della piattaforma che lo ospita. Wordpress è il Content Management System più utilizzato al mondo e permette di creare un blog personalizzato in base alle esigenze di ognuno.

Scelta del tema Wordpress.

Come creare un blog con wordpress? Wordpress, come detto, permette la personalizzazione del proprio blog attraverso la scelta di template sia a pagamento che gratuiti. Il consiglio è di selezionare un tema funzionale al proprio progetto e Mobile friendly.

Installazione dei plugin.

Wordpress dispone di numerosi plugin che aumentano le funzioni presenti all’interno del blog, in base alle proprie esigenze. Anche in questo caso esistono sia gratuiti che a pagamento. Per non rallentare il sito, è meglio installare solo i plugin strettamente necessari.

Monitoraggio dei dati.

Il responsabile del blog deve monitorare costantemente le sue prestazioni attraverso strumenti come Google Analytics. Questo serve per capire come si comportano gli utenti quando visitano il blog.

Cura dei contenuti.

Il successo di un blog passa dalla cura e dalla pianificazione dei contenuti. I vari post, infatti, devono strizzare l’occhio alle regole SEO ed essere organizzati secondo un piano editoriale che ne garantisca la qualità e l’originalità.

Come fare per creare un blog: ottimizzazione SEO

Quando si parla di come creare un blog, è importante sottolineare l’importanza di mettere in atto un’ottimizzazione SEO dei contenuti.

Scrivere articoli SEO oriented, infatti, aumenta le possibilità che il proprio blog compaia tra i primi risultati che Google mostra agli utenti per determinate ricerche di parole chiave.

L’utilizzo di Wordpress agevola la scrittura di contenuti ottimizzati, dal momento che ci sono numerosi plugin che aiutano chi non ha competenze specifiche sul tema.

Come si crea un blog? La prima operazione che si fa per migliorare il posizionamento di un blog è la ricerca delle parole chiave che hanno a che fare con l’argomento principale, e non solo, del proprio sito.

Le keyword rappresentano quello che le persone cercano quando approdano su Google e possono dare spunto per la creazione di articoli e approfondimenti.

Uno degli aspetti principali di cui uno studio sulle parole chiave deve tenere conto è il volume di traffico, ovvero il numero di ricerche che gli utenti fanno inserendo quella o quelle parole su Google.

Altri aspetti per sfruttare al meglio le keyword sono la loro difficoltà e i periodi dell’anno in cui sono più o meno ricercate, ovvero la stagionalità.

Soprattutto quest’ultimo aspetto è necessario per la compilazione del piano editoriale.

Se la domanda è come creare un blog e guadagnare, la risposta passa attraverso una corretta e costante ottimizzazione SEO del proprio sito.

Solo in questo modo, infatti, è possibile migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e aumentare visite e conversioni.