Come proteggere la tua privacy online con una VPN

Privacy online e Internet: un problema crescente

Con l’aumento della digitalizzazione negli ultimi anni, il boom dei social network e lo spostamento sul web di molte attività che prima si svolgevano in contesti fisici, la protezione della privacy online è diventato un argomento davvero spinoso.

Infatti, anche se il Regolamento UE sulla privacy pone rigidi vincoli sul trattamento e la tutela dei propri dati personali durante la navigazione Internet, sono sempre più frequenti i casi di frodi e furti di dati, e per accedere ormai a qualsiasi tipo di contenuto online è necessario indicare molti dati personali. Oltre alla tutela delle informazioni sensibili, però, il semplice accesso alla rete da un dispositivo, che sia uno smartphone o un computer, lascia moltissime informazioni personali.

Dai numeri di telefono e gli indirizzi e-mail, fino alla posizione geografica, l’orientamento religioso e gli interessi personali, la vita di ciascuno sul web è tracciata in modo dettagliato, e i dati raccolti sono utilizzati da aziende, inserzionisti pubblicitari ed enti pubblici per scopi di marketing, statistici e commerciali.

Se non si possiede una protezione specifica che renda la navigazione anonima e crittografata, come una connessione VPN, sul web si lascia traccia di tantissime informazioni personali e si apre una vera e propria finestra sulla vita privata.

Quali dati sono visibili durante la navigazione?

Ogni volta che ci si connette a Internet, tramite una rete privata, al lavoro o con una wi-fi pubblica, il provider di internet assegna un indirizzo IP. Si tratta di una stringa di numeri univoca, a cui si associa tutta la navigazione online. Dalle pagine visitate ai prodotti comprati online, dalla visione di video fino ai messaggi della posta elettronica, tutto viene registrato e le informazioni raccolte sono utilizzate per scopri commerciali e di marketing.

Funzioni aggiuntive dei browser come il blocco degli annunci e la navigazione in incognito non sono efficaci, poiché non impediscono la raccolta delle informazioni personali.

Come fare quindi per tutelare la propria privacy ed avere una protezione aggiuntiva contro l’attacco della pirateria informatica? Una delle soluzioni più efficaci è la sottoscrizione di un servizio VPN.

Come può una VPN proteggere la privacy online?

Una connessione VPN, rete privata virtuale, è una tecnologia che grazie alla crittografia rende private le informazioni di navigazione quando un dispositivo si connette a Internet. Installando un software VPN sul computer, sullo smartphone o sul tablet, l’indirizzo IP viene mascherato e la navigazione diventa anonima.

È impossibile quindi per gli ISP, Internet Service Provider (le aziende che forniscono la connessione internet) risalire alla posizione geografica da cui si è connessi. È inoltre impossibile intercettare le informazioni e la cronologia della navigazione grazie alla crittografia.

I dettagli personali e la cronologia di navigazione passano infatti attraverso un “tunnel virtuale” che li rende illeggibili. Il risultato è che questi dati diventano inutili da raccogliere e da memorizzare e la privacy è al sicuro.

Come scegliere la VPN giusta

Con la crescente diffusione deli servizi VPN può essere difficile orientarsi alla ricerca di quella perfetta per le proprie esigenze. Vi sono comunque dei consigli generali da seguire. In primo luogo, è sempre utile diffidare delle VPN completamente gratuite, poiché potrebbero non offrire l’adeguato livello di protezione della privacy online.

Esistono molti servizi VPN decisamente di qualità e facili da installare e da utilizzare, che prevedono un periodo di prova gratuita e in seguito un abbonamento mensile a costi decisamente convenienti.

È utile ricordare poi che il servizio VPN va installato su tutti i dispositivi connessi a Internet, anche se fanno parte della stessa rete. Se si vuole proteggere quindi la privacy in modo completo, ad esempio per i vari membri della famiglia, o per lavoro da PC e svago dallo smartphone, si consiglia la sottoscrizione di un abbonamento VPN che consenta di scaricare e installare la app per tutti i dispositivi.

La maggior parte dei provider offre servizi VPN compatibili con vari tipi di dispositivi, compresi la smart TV e gli e-reader, ma anche con i vari sistemi operativi come Android ei OS. In base alle esigenze, poi, si possono scegliere VPN specifiche.

Esistono ad esempio VPN che consentono esplicitamente il torrenting, cioè lo scambio di contenuti P2P, e altre che consentono di crittografare la navigazione anche quando ci si connette a una rete pubblica.