Cosa pensano le escort italiane della loro professione?

Quando qualcuno vede una escort italiana, gli vengono in mente molte domande alle quali la maggior parte delle ragazze non sa rispondere. Può essere chi sia il tuo cliente preferito o quale posizione ti piaccia di più. Capiamo che sembra eccitante per le persone conoscere le storie dei loro incontri con sconosciuti casuali. Il legame tra le persone e le lavoratrici del sesso è diventato un tabù che cercheremo di svelare in questo articolo.

Volete conoscere alcune storie sulle prostitute d'alto bordo e su quali sono i momenti più piacevoli per loro? Non importa in quale paese si viva, le persone vengono giudicate in base alla loro professione. Non c'è modo di dare lo stesso rispetto di un medico o di un ingegnere a una ragazza escort in nessun paese. La società è estremamente critica nei confronti di questa professione e le ragazze stesse se ne rendono conto.

Vi suggeriamo di leggere il post completo per sapere cosa piace alle escort di vario tipo della loro professione. Crediamo che sarà affascinante conoscere le loro storie.

1. Garantire il futuro

Cominciamo con la storia di Marie, 27 anni, che lavora come impiegata in un call center. Trasferitasi in Italia dopo la laurea, sentiva che il suo stipendio non era sufficiente per realizzare i sogni della vita.

Così, è entrata nel settore delle escort Roma dopo essere stata raccomandata da un amico intimo a una festa di alto livello. Marie lavora come escort da più di due anni e ha realizzato la maggior parte dei suoi desideri. Inoltre, ha risparmiato una bella somma di denaro per assicurarsi il futuro. Marie ritiene che la parte più difficile di questo lavoro sia mantenere il segreto della professione con i propri cari e non legarsi mai emotivamente a nessuno.

Voleva far capire che questa professione è caratterizzata da alcune difficoltà. Devono assicurarsi che non si sviluppino sentimenti per i clienti, perché questo può complicare le cose. Tuttavia, le piace questo lavoro e vuole rimanerci a lungo. Questo dimostra che non tutte le escort non amano il loro lavoro, e molte lo hanno intrapreso per scelta. Le ragazze come Marie amano il loro lavoro e amano anche provare cose diverse.

2. Finanziamento degli studi universitari

Pensiamo che molte opinioni sulla professione di escort cambieranno dopo aver conosciuto la storia di Jasmine Kapoor, studentessa MBBS di 20 anni. Ha intrapreso questa professione per migliorare il suo futuro piuttosto che per divertirsi. Dopo l'ammissione all'Università di Roma, è diventato più difficile per lei gestire le spese di vita e di studio. La sua famiglia le ha persino detto di interrompere gli studi e di tornare nella sua città natale.

Tuttavia, cercando online, ha trovato molti clienti di alto livello che sono pronti a pagare per godere della sua compagnia. Secondo Jasmine, molti dei suoi clienti abituali sono uomini d'affari, il che rende più facile gestire i suoi studi. Va regolarmente a trovare i clienti nei fine settimana e guadagna facilmente per affrontare le tasse universitarie e le spese di vita.

Ha intenzione di abbandonare questa professione una volta terminati gli studi. Quindi, entrare in questo business significa pagare le tasse universitarie e gestire le spese di vita lavorando come escort. Sebbene Jasmine ritenga che questo lavoro comporti alcune difficoltà, si può godere di molti vantaggi eccitanti lavorando meno.

3. Pensieri sulla legalizzazione

Questa professione è legale in molti paesi, dove le escort possono svolgere il loro lavoro liberamente. Tuttavia, ci sono ancora molti paesi con leggi severe. È completamente illegale svolgere questa attività nella loro nazione. Una escort Torino di nome Natasha pensa che ogni parte del mondo dovrebbe rendere legale il lavoro di escort.

Secondo l'autrice, un'enorme quantità di donne in questo settore ritiene che altri problemi, come gli stupri e l'abuso di droga, debbano essere presi più seriamente di questo. I funzionari di alto livello dovrebbero considerare la possibilità di criminalizzare le persone coinvolte in queste attività piuttosto che le escort.

La legalizzazione di questa attività aprirà enormi opportunità alle donne. Molte usano questi soldi per sfamare la famiglia, mentre altre cercano di fare carriera. L'autrice ritiene che le autorità legali dovrebbero riflettere su questa prospettiva.

4. Rimpianti per l'adesione

Non tutti amano la propria professione e molti si pentono di averla intrapresa. Uno di questi casi è quello di una escort di alto livello che lavora nella zona di Torino e che si rifiuta di rivelare il suo nome. Si è iscritta a questa attività credendo che sia redditizia e che aiuti a fare molti soldi.

Tuttavia, le cose peggiorano presto quando alcuni clienti si comportano male con lei. Sebbene avesse la possibilità di negare tali atti osceni, ci sono state situazioni in cui l'ha fatto con la forza. In nessun Paese esistono leggi adeguate sui diritti delle prostitute.

Questa ragazza anonima vuole che il governo federale faccia poche leggi per la prostituzione come per qualsiasi altra professione. Questo può aiutare a risolvere molti problemi che le prostitute di tutto il mondo devono affrontare.

Conclusione

Abbiamo cercato di mostrare alcune rivelazioni sulle escort Torino e Roma con l'aiuto di questo post. Amano esprimere i loro sentimenti allo stesso modo degli individui di altre professioni. La gente crede che sia tutta una questione di soldi, ma per molte ragazze le cose vanno oltre.

Cosa ne pensate dei contenuti citati in questo post? Non esitate a parlarcene nella sezione commenti!