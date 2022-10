I Millennial Dovrebbero Affidarsi Alle Criptovalute Per La Pensione?

Una nuova ricerca mostra che fasce della generazione dei millennial stanno scommettendo molto sulla criptovaluta, forse troppo.

In effetti, più di un quarto di loro ha così tanta fiducia in Bitcoin, Ethereum e il resto che stanno scommettendo i loro ritiri su portafogli pieni quasi interamente di criptovalute.

Non c'è dubbio che la valuta basata su blockchain sia pronta a svolgere un ruolo importante nel futuro degli investimenti, dell'economia e della vita digitale in generale.

Ma quando si tratta della tendenza dei millennial che giocano i loro ritiri con token generati dal computer, GOBanking Rates ha parlato con diversi esperti che pensano che potrebbero riporre troppa fiducia in un investimento alla moda, ma rischioso e incerto.

Ecco cosa suggeriscono questi esperti.

Non scommettere il tuo futuro su qualcosa di rischioso e non regolamentato

Nell'offrire la sua opinione sul fatto che i giovani e i giovani adulti debbano fare affidamento sulle criptovalute per i loro fondi pensione, Clark Hodges, co-proprietario di Hodges Capital Management, è estremamente chiaro su dove si trova.

«No, no, no», disse. "Mentre mi siedo qui e contemplo i millennial che considerano le criptovalute come base per i loro piani pensionistici, mi preoccupa davvero per il loro futuro."

Non è contrario al fatto che le criptovalute svolgano un ruolo in qualsiasi portafoglio, ma crede che fare affidamento su Bitcoin sia una ricetta per il rimpianto nella vecchiaia.

Qualsiasi asset ad alto rischio e ad alto rendimento dovrebbe rappresentare solo una piccola parte della torta del tuo portafoglio, in particolare uno che è ancora così nuovo che le sue linee guida normative non hanno nemmeno finito di cuocere.

Un asset rischioso dovrebbe essere una piccola parte di una strategia di pensionamento, non la strategia completa", ha affermato. Le criptovalute sono asset ancora molto nuovi e non regolamentati, il che aumenta il loro rischio.

Come sarà il panorama dopo che il governo sarà entrato e avrà i suoi effetti sul mercato delle criptovalute? Non vorrei possedere la criptovaluta in modo importante quando questo si sta svolgendo proprio davanti ai nostri occhi.

Azioni e obbligazioni tradizionali e asset immobiliari come strategia di pensionamento a lungo termine sono ancora il modo più collaudato per aumentare la ricchezza nel tempo. Fai ciò che ha funzionato per decenni. In aggiunta si possono aggiungere portafogli di criptovalute usando piattaforme affidabili come biticodes.

Acquista aziende americane di buona qualità con guadagni di buona qualità che aumentano di valore perché le aziende guadagnano di più anno dopo anno".

Hai l'autodisciplina necessaria per una corsa lenta e costante?

È facile capire perché le criptovalute siano un'esca così allettante quando il grafico del tracker del tuo portafoglio sta correndo verso il cielo.

"È entusiasmante investire in Crypto", ha affermato Matthew Robbs, fondatore di Smart Saving Advice. "Se scegli la moneta giusta al momento giusto, puoi ottenere cinque, 10 o 100 volte il tuo investimento nel giro di pochi mesi o anni".

Scegliere la moneta giusta al momento giusto, tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi e gli investimenti speculativi troppo cari hanno un modo per crollare duramente.

"Negli ultimi due anni, Bitcoin è passato da $ 10.000 a $ 55.000 in cinque mesi e poi da $ 55.000 a $ 33.000 in quattro mesi", ha affermato Robbs. "Bitcoin è poi salito a $ 69.000 prima di crollare a $ 17.000 in un periodo di sette mesi".

Il rimedio per tale volatilità estrema è lo stesso rimedio che può attenuare le turbolenze nel mercato azionario, fornendo contributi costanti e coerenti nel tempo che uniformeranno i picchi e le valli. Il metodo più semplice è la media del costo in dollari, ma richiede molta disciplina quando i massimi sono così alti e i minimi sono così bassi.

"La volatilità delle criptovalute è eccezionale quando aumenta, ma la maggior parte delle persone non ha la forza di continuare a mantenere il costo medio in dollari delle criptovalute quando scende del 75% in un periodo di sette mesi, come è successo di recente", ha affermato Robbs.

"Investire una parte dei tuoi fondi pensione in criptovalute può essere una buona idea purché continui a farlo su base mensile per molti anni a venire."

Qualunque cosa tu faccia, non affondare tutto in una volta ciò che hai nei mercati delle criptovalute.

"Investire tutto il tuo reddito da pensione in criptovalute solo per farlo scendere del 75% in un periodo di sette mesi ti farà probabilmente rinunciare", ha affermato Robbs. "Subito prima che inizi a fare un'altra rincorsa."

Le stesse regole si applicano indipendentemente dalla tua generazione

L'errore più grande potrebbe essere quello di presumere che le grandi scommesse sulle criptovalute vadano bene per una generazione ma non per un'altra.

Mentre gli investitori più giovani in genere hanno più tempo per assorbire maggiori perdite e possono quindi permettersi di correre rischi maggiori, le regole di base del gioco si applicano indipendentemente dall'età demografica.

Ricorda, il futuro in cui vivrai e morirai grazie alle decisioni di investimento di oggi. Falli contare, perché non ci saranno ricadute.

"Nessuno, tanto meno i millennial, dovrebbe fare affidamento sulla criptovaluta per finanziare il proprio piano pensionistico", ha affermato Taylor Tepper, uno scrittore di investimenti e pensionamenti per Forbes Advisor.

“Hai una possibilità di accumulare risparmi sufficienti per godere di un flusso sicuro di reddito da pensione. È meglio investire quei risparmi in un portafoglio ben diversificato.