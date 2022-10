La crescita del Bodybuilding femminile

Il bodybuilding femminile ha origine negli USA dove è praticato dalla fine degli anni 70. In Italia è ancora una novità ma anno dopo anno sta conquistando sempre più utenza. Con una dieta equilibrata e adeguata e un allenamento di bodybuilding, sempre più donne possono modellare il proprio corpo secondo le proprie idee. Ciò comporta un graduale accumulo di muscoli, che è responsabile di maggiore forza e resistenza.

Le immagini evocate quando menzioni il bodybuilding femminile sono spesso sbagliate o esagerate. Quando parliamo di bodybuilding femminile, non stiamo parlando di donne rinforzate con muscoli enormi che assomigliano alle loro controparti maschili. No, il bodybuilding femminile è molto più di questo.

Bodybuilding per le donne significa allenarsi per il fitness scolpendo un corpo sodo e tonico. Significa perdere grasso corporeo e peso allenandosi con i pesi ed eseguendo anche un allenamento aerobico ben bilanciato. Significa prendersi cura del proprio corpo rendendolo tramite il duro lavoro qualcosa di cui essere davvero orgoglioso.

DIETA

Serve una volontà di ferro nel bodybuilding femminile (questo vale anche per gli uomini, ovviamente), per allenarsi in maniera mirata fino a quando non saranno visibili i primi successi. Lezioni di fitness, allenamento della forza e aerobica non sono sufficienti per ottenere la figura di se stessa che le donne vogliono. Si può raggiungere il successo solo con l'aggiunta di una dieta adeguata, la riduzione del grasso e un significativo accumulo di muscoli. A tal fine, le donne, come gli uomini, devono seguire una dieta varia ed equilibrata, oltre a ingerire proteine su proteine, che sono responsabili della costruzione muscolare intensiva. La costruzione di massa muscolare non è facile, per trovare la dieta appropriata vai qui https://deuspower.shop/it-it/.

Il bodybuilding femminile mira a ottenere una percentuale di grasso corporeo inferiore e gruppi muscolari chiaramente definiti attraverso un allenamento di resistenza impeccabile e perfettamente combinato con la giusta dieta. E questo non vuol dire morire di fame e mangiare gallette di riso e verdure, ma bensì trovare una dieta che apporti il giusto nutrimento al nostro corpo per alimentarlo durante e dopo gli allenamenti.

Comportamenti alimentari non salutari sono purtroppo comuni tra gli sport estetici che esigono un basso contenuto di grasso corporeo o un basso peso corporeo per migliorare le prestazioni. Non è chiaro se le donne con questi disturbi alimentari gravitino verso il bodybuilding o se lo sport promuova insoddisfazione per il corpo e di conseguenza anche comportamenti malsani.

PROCESSO

Il bodybuilding femminile viene effettuato in diverse categorie. In genere non serve per costruire massa muscolare incredibile, ma soprattutto per il fitness e il potenziamento muscolare per una bella figura. Il bodybuilding mirato offre alle donne molte opportunità per migliorare la propria postura e consapevolezza del proprio corpo. A tal fine sono essenziali esercizi regolari e allenamenti su misura con macchinari fitness e pesi.

Come con qualsiasi altro sport, non otterrai risultati soddisfacenti senza perseveranza e diligenza. Lo scopo è trovare programmi di allenamento della forza divertenti ed adeguati alle proprie esigenze che abbiano un effetto positivo sulla costruzione muscolare . Questo risultato può essere ottenuto più velocemente e in modo più intensivo assumendo anche integratori alimentari di alta qualità legalmente disponibili. Per esempio l'assunzione di Fat Burners (bruciagrassi) può essere utile, soprattutto nelle prime fasi del bodybuilding femminile, per perdere chili più velocemente.

IN CONCLUSIONE

Il bodybuilding non è certamente per tutti, comporta grandi sacrifici e una volontà ferrea per rimanere fedele al proprio regime alimentare e di allenamento, ma da l’opportunità, in maniera più mirata di altri sport, di modellare il prorio corpo, rafforzarlo e migliorarlo.

Ora che il Bodybuilding femminile è tanto popolare quanto la sua controparte, molte più ragazze si interessano e desiderano provare questa esperienza di cambiamento, ricordatevi sempre di informarvi bene e di seguire i consigli di professionisti riguardo a dieta, allenamenti, riposo e tutto il necessario per vivere al meglio il vostro nuovo percorso.