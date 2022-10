Arriva il weekend di chiusura per l'Oktoberfest Cuneo: ancora tante attrazioni e musica live

Dopo il successo di pubblico della prima settimana, è in arrivo il weekend di chiusura per la quinta edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, che si terrà fino a lunedì 10 ottobre presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (Via Aldo Viglione 1, San Rocco Castagnaretta).

Tantissimi gli eventi che hanno caratterizzato la prima settimana tra concerti bavaresi della Juhej Band e coreografiche esibizioni delle più note cover band, la Santa Messa celebrata da Don Carlo Occelli, il Luna park e la ruota panoramica di 35 metri, appuntamenti con lo sport e con le aziende del territorio. Migliaia i boccali di birra spillati e moltissimo il pubblico pronto a brindare sotto i due padiglioni con palco.

Ecco il programma degli ultimi giorni del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2022.

Oggi, giovedì 6 ottobre, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ospiterà al Pala eventi, la Cuneo Granda S. Bernardo per una serata di festa e condivisione da vivere tra squadra, staff e tifosi. A seguire Dj Schiffer. Nel Padiglione principale, invece, dopo la musica bavarese della Juhej Band, alle 22.30, si esibiscono gli OXXXA, con il loro live show eccezionale e le migliori hit del momento.

Domani, venerdì 7 ottobre, la festa inizierà con la tradizione bavarese della Juhej Band dalle ore 19.30 presso il Padiglione principale che, alle 23, lascerà il posto ad una delle migliori show cover band del panorama musicale, la ABCD Band. Nel frattempo, dalle 21.30, al Pala eventi ci sarà il dj set, fino alle 23 quando saliranno sul palco gli Elemento 90 per ballare i mitici anni ’90. Oltre la mezzanotte, in consolle ci sarà Dj Schiffer.

Sabato 8 ottobre, ritorna il “Family Day”, che prevede il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park dalle 11 alle 13. Alle 13 si esibiranno i bavaresi della Juhej Band nel Padiglione principale e continueranno tutto il giorno fino al dance party dei Way to Hollywood alle ore 23. Nel mentre, al Pala Eventi, alle 17, Paulaner Oktoberfest ospiterà lo spettacolo “Parents & Friends” della Palcoscenico Performing Arts Center e alle 23 la TNT Party Band ripercorrerà i grandi successi anni ’70, ’80 e ’90.

Domenica 9 ottobre, dalle 11 alle 13, continua il “Family Day” con il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park. Nel Padiglione principale, dalle 13 si esibirà la Juhei Band con la musica tradizionale bavarese, fino alle 21.30, momento in cui prenderà il via la cena animata con Dj Schiffer. Al Pala eventi invece ci sarà il saggio di danza dell’Imperial Dance.

Lunedì 10 ottobre, si concluderà la quinta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, con il doppio appuntamento della band bavarese Juhej Band che saluterà la città con due show alle 20 e alle 22. Il programma è consultabile sul sito web ufficiale www.oktoberfestcuneo.it e sulle pagine social dell’evento.