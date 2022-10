Spettacolo pirotecnico sabato sera con Albaland, il più grande Luna Park della provincia

Archiviato con successo il primo weekend – con la grande partecipazione riscossa dallo Street Food Festival, capace di soddisfare i palati dei gourmet più esigenti –, Albaland, il più grande Luna Park della provincia di Cuneo, torna ad arricchire l’offerta dello svago albese, con l’attesissimo appuntamento di sabato 8 ottobre. Alle ore 23, infatti, è in calendario lo spettacolo pirotecnico che vedrà i fuochi d’artificio illuminare la notte albese sul fiume Tanaro, con lo scintillio delle luci fruibile al meglio da piazza Sarti e piazza Medford.

Qui, fino a martedì 1° novembre, oltre cinquanta giostre e attrazioni resteranno a disposizione di chiunque voglia divertirsi in sicurezza. Ogni domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, e ogni mercoledì, al pomeriggio e alla sera, tutti in giostra a solo 2 euro, grazie alla promozione sui biglietti che vedrà protagonisti, questo sabato pomeriggio, 8 ottobre, i ragazzi e le ragazze delle scuole dell’obbligo, con la “Festa dello studente”: sono in distribuzione nelle scuole, infatti, i carnet di biglietti omaggio, con un giro di giostra completamente gratuito e altre corse a prezzo scontato.

“Anche quest’anno saremo felici di ospitare i ragazzi del Centro Riabilitazione ‘Ferrero’, che verranno a trovarci nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 ottobre: alle ore 15 offriremo loro, come da tradizione consolidata, un momento dedicato perché possano divertirsi in sicurezza sulle giostre di Albaland”, afferma Jarno Marro, titolare di alcune delle attrazioni presenti.