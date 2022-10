Comunicare meglio con clienti e fornitori? Grazie alla PNL

La PNL Programmazione-Neuro Linguistica è un modello di comunicazione tra persone focalizzato a raggiungere l'obiettivo comune.

Più nel concreto sono una serie di semplici regole per evitare lo stress del conflitto e far funzionare la tua comunicazione (verbale, paraverbale e non verbale) con clienti e fornitori, ma applicabili anche nel contesto famigliare e con perfetti sconosciuti.

E’ possibile riservare un posto su https://bit.ly/pnlsett22

A Ceva inizia in orario serale un corso di 30 ore di Tecniche di comunicazione con la PNL tenuto dalla Docente e coach aziendale Emanuela Carletto che approfondirà questi argomenti:

· I pilastri della PNL

· Il ruolo delle credenze

· I principi della comunicazione

· Interpretare i segnali non verbali di scarico tensionale, gradimento e rifiuto

· Sviluppare una comunicazione congruente

· L'acutezza sensoriale e la calibrazione

· Come le persone percepiscono la realtà

· Le porte della percezione: V A K

· Entrare in sintonia con il nostro interlocutore attraverso il ricalco e la guida

· La comunicazione assertiva; L'utilizzo delle domande

· I metaprogrammi

· Il Milton model e le strategie di comunicazione persuasiva.

I posti disponibili sono max 7 e le persone occupate possono richiedere il voucher che coprirà il 70% del costo complessivo del corso (99 euro anziché 330,00)

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Cfpcemon

Tel 0174701284 – cfpfossano@cfpcemon.it - www.cfpcemon.it