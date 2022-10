“Città, colori e punti di vista”: a Cuneo torna il Festival dei Luoghi Comuni

Domani, venerdì 7 ottobre, torna a Cuneo il Festival dei Luoghi Comuni. La IV edizione del festival - organizzato dall’associazione culturale CUADRI e curato da Marco Aime e Lucio Caracciolo - ha come tema: Città, colori e punti di vista. Nei numerosi incontri (tutti a ingresso libero e gratuito) le città e i colori verranno messi in relazione con il modo in cui li osserviamo, e dunque con i nostri punti di vista. Città e colori sono mondi incredibilmente complessi e necessitano, per essere compresi, non di una, ma di più chiavi di lettura.