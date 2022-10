Franco Graglia nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

Si è tenuta ieri sera a Cuneo la prima riunione organizzata da Franco Graglia, neo-coordinatore cittadino, degli iscritti e simpatizzanti di Forza Italia. Numerosi i partecipanti e coloro che non potendo partecipare hanno comunicato la disponibilità ad impegnarsi per il partito.

Scopo di questo primo ciclo di incontri è di creare un gruppo dinamico che sia presente ed a disposizione degli elettori per raccogliere, esaminare e proporre soluzioni ai piccoli e grandi problemi ed esigenze dei cittadini. Franco Graglia, rammentiamo essere il Vice-Presidente del Consiglio Regionale Piemonte, ha iniziato l’incontro con una dettagliata relazione che ha trattato dalla panoramica generale delle ultime elezioni politiche a quelle della città di Cuneo per arrivare al suo programma operativo sulla città.

Molti e propositivi sono stati gli interventi dei presenti sugli stessi temi. I presenti, gli iscritti e simpatizzanti del partito, sono stati invitati in un gruppo WhatsApp e convocati in questi giorni, dopo la nomina annunciata dal coordinatore provinciale Maurizio Paoletti che ha affidato le redini del partito in Granda al già vicepresidente del Consiglio regionale.

Il neocommissario aveva dichiarato: “Sarà un impegno gravoso e da solo non potrò raggiungere alcun risultato. Credo in un progetto che aprirà il partito portando persone e idee nuove per avere di nuovo un partito di centrodestra moderato, popolare forte e capace di lasciare il segno nelle politiche locali e nazionali”. Il gruppo sarà alimentato man mano anche da tutti coloro che verranno contattati e proposti dagli attuali partecipanti.

Nei prossimi giorni verrà riattivata la pagina Facebook per informare i cittadini ed invitarli a proporre le loro problematiche ed esigenze legate alla città di Cuneo. Forza Italia vuole creare e far crescere una forte presenza del partito su Cuneo.