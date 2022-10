"Risalgono i contagi ma la campagna vaccinale dà ancora adesso risultati positivi” [VIDEO]

“Aumenta la prevalenza nella popolazione generale e anche Cuneo segue il filone. La positività nei pazienti sta aumentando, ma la differenza è che la campagna vaccinale dà ancora adesso risultati positivi”. Giuseppe Lauria, primario del Pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo commenta la risalita dei casi di positività da Coronavirus.

“Vediamo soggetti positivi che non presentano il quadro respiratorio a cui siamo stati abituati nel corso della prima, seconda, terza e quarta ondata. Il riscontro che abbiamo oggi è che i soggetti ricoverati per altre motivazioni (trauma, problemi cardiaci,…) vengono sottoposti a tamponi in ottica di protezione dell'ospedale e risulta una positività insospettata dal punto di vista clinico. Questa è la prova provata dalla campagna vaccinale, di quanto fatto negli anni scorsi”, aggiunge Lauria.

Molti progressi sono stati fatti anche sul piano terapeutico: “Oggi abbiamo a disposizione moltissime armi. Conosciamo meglio la malattia. Abbiamo farmaci che possono prevenirne l'evoluzione e, nel caso malaugurato di sviluppo della malattia grave, conosciamo meglio la fisiopatologia e quindi questo ci permette di trattarla con maggiore efficacia”, conclude Lauria.

In base all'ultimo bollettino regionale, il Piemonte presenta un’incidenza di 517.6 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 26 settembre- 2 ottobre), a fronte del valore nazionale di 386.4. L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 3 ottobre si attesta al 6.3% (il valore nazionale è 7.1 %) e quella delle terapie intensive all’1% (il valore nazionale è 1,4%), mentre la positività dei tamponi è al 12.2%.

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su campioni prelevati il 26 settembre nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara evidenziano la dominanza di Omicron 5 e la presenza di mutazioni appartenenti ad alcune sue sottovarianti.

In Piemonte nel periodo dal 26 settembre al 2 ottobre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 3.160. Suddivisi per province: Alessandria 249, Asti 146, Biella 183, Cuneo 442, Novara 280, Vercelli 106, VCO 143, Torino città 513, Torino area metropolitana 1039.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 22.118 (+9.499).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 1743 (+682), Asti 1023 (+345), Biella 1.279 (+614), Cuneo 3.093 (+1.173), Novara 1.961 (+898), Vercelli 741 (+277), VCO 999 (+411), Torino città 3.950 (+1587), Torino area metropolitana 7.275 (+3.323).