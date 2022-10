Saluzzo: la Lilt apre il mese della prevenzione dei tumori al seno

Con la campagna Nastro Rosa, anche quest’anno la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dedica il mese di ottobre alla prevenzione dei tumori al seno, il più diffuso ed in costante aumento ( nel 2020 sono registrati 55.000 nuovi casi) anche tra la popolazione più giovane.

A Saluzzo visite mediche e strumentali gratuite presso la sede in corso Roma 19 sono in programma sabato 29 ottobre. E’ sufficiente telefonare per la prenotazione al n. 0175 42344 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure al n. 3381163348.

“Per dimostrare l’attenzione delle istituzioni in merito a questa problematica, molti comuni in tutta Italia e anche nella nostra provincia sono stati invitati a dipingere di rosa una panchina per inviare un messaggio di forte impatto e valore simbolico”.

Obiettivo della campagna “Nastro Rosa” è sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza dell’azione preventiva per contrastare la malattia attraverso una diagnosi precoce.

Allo scopo anche la recente donazione alla Lilt cittadina, da parte del Club Zonta Saluzzo di un video per insegnare alle donne, ed in particolar modo alle ragazze, ad effettuare in modo corretto l’autopalpazione del seno.

Il video da utilizzare nelle iniziative di prevenzione e nelle scuole che ne faranno richiesta è stato realizzato grazie al ricavato della vendita di capi di abbigliamento e accessori vintage che si è effettuata lo scorso anno grazie all'iniziativa di "shopping benefico".