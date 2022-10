Enel ha avvisato il Comune di Verzuolo che, a causa di un guasto alla cabina, dalle 23 di venerdì 7 ottobre alle 5 di sabato mattina 8 ottobre ci sarà una interruzione di energia elettrica in alcune parti del paese.

Le vie interessate dal blocco di energia, informa il sindaco Panero, saranno: via Falicetto, via Saluzzo, via Pomarolo, località Pomarolo, via Villafalletto, via Lagnasco, via Mattona, piazza Alessi.