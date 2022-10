Calcio Serie D: la classifica del girone A dopo la settima giornata, Bra a quota 12

Sipario sulla settima giornata del girone A di Serie D.

Vittoria del Bra contro il Derthona a coronamento di una bella rimonta, fino al 3-2 finale in favore dei giallorossi che si portano a quota 12 punti in classifica (come il Casale, fermato sul pari dal Ligorna).

Sempre più delicata, invece, la situazione del Fossano rimedia in casa del Gozzano la sesta sconfitta consecutiva (su sette partite totali): 1-3 il risultato che condanna i blues.

Pari a reti bianche per la Sanremese contro l'Asti: ne approfittano Sestri e Vado che battono Castellanzese e Borgosesia (entrambe per 3-2) e sorpassano i matuziani piazzandosi al primo posto.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

Bra-Derthona 3-2

Castanese-Pinerolo 0-4

Fezzanese-Pontdonnaz 0-0

Gozzano-Fossano 3-1

Legnano-Chisola 3-2

Ligorna-Casale 0-0

Sanremese-Asti 0-0

Sestri Levante-Castellanzese 3-2

Stresa Sportiva-Chieri 4-0

Vado-Borgosesia 3-2

CLASSIFICA

Sestri, Vado 16, Sanremese 15, Gozzano 13, Casale, Bra 12, Castellanzese 11, Asti, Ligorna, Chieri 10, Pont Donnaz, Pinerolo, Fezzanese, Stresa 8, Castanese, Legnano, Derthona 7, Borgosesia, Chisola 5, Fossano 1