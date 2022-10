Granda Volley Academy, al via la "Lotteria degli sport"

A tre anni di distanza dall'ultima fortunata edizione torna, con una formula rinnovata e un ricco montepremi, la lotteria indetta dalla Granda Volley Academy.

Non più 'Lotteria dello sport' ma 'Lotteria degli sport', perché il ricavato della vendita dei biglietti sosterrà non solo l'attività della Granda Volley Academy, ma di tutte le associazioni sportive della provincia di Cuneo che aderiranno all'iniziativa.

Tramite l'acquisto di uno o più biglietti al costo di due euro si concorrerà all'estrazione di un ricco montepremi dal valore superiore ai 15.000 euro.

Se sul podio ci sono una e-bike Lombardo, una crociera MSC per due persone e una bicicletta pieghevole Brompton, nell'elenco degli oltre duecentocinquanta premi figurano anche numerosi buoni sconto e articoli messi a disposizione dalle realtà della rete #WeAreFamily, oltre ovviamente a un'ampia gamma di gadget pallavolistici (maglie da allenamento e da gioco della Cuneo Granda S.Bernardo, palloni autografati, merchandising biancorosso griffato ninesquared e molto altro).

I biglietti sono acquistabili presso la sede della Granda Volley Academy in via Bassignano (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30), al palazzetto in occasione delle partite casalinghe della Cuneo Granda S.Bernardo e, fino a lunedì 10 ottobre, presso un chiosco dedicato al Paulaner Oktoberfest Cuneo, che giovedì 6 ospiterà anche una serata di festa con protagonisti prima squadra, sostenitori e sponsor. Tutte le associazioni sportive che sono interessate a prendere parte alla Lotteria degli sport possono contattare la Granda Volley Academy (academy@cuneograndavolley.it; tel. e WhatsApp: 392.7393604).

L'estrazione dei biglietti vincenti si terrà martedì 21 febbraio 2023; il regolamento dell'iniziativa e l'elenco completo dei premi sono disponibili sul sito www.cuneograndavolley.it.

«In una stagione che si prospetta finalmente normale, siamo felici di annunciare anche il ritorno della lotteria, la cui ultima edizione risale a un'epoca pre-Covid - dichiara il presidente della Granda Volley Academy, Luca Di Giacomo -. L'obiettivo è sostenere lo sport della Granda a 360 gradi coinvolgendo il maggior numero di associazioni sportive possibile; le porte sono aperte per tutti e abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse informali. Un grazie sincero alle realtà che ci hanno aiutato a confezionare un montepremi di tutto rispetto nonostante il momento di difficoltà economica e a coloro che hanno contribuito ad allestire la complessa macchina organizzativa, a partire dal nostro instancabile e prezioso collaboratore Franco Pittavino».