Il Cuneo Volley pronto a partire con Lab Travel

I sogni nel cassetto e le mete paradisiache non sono più un sogno, il Cuneo Volley ora può contare sulla professionalità e la gamma di servizi turistici di Lab Travel Srl.

La Famiglia Barroero entra a far parte del mondo biancoblù, un ritorno alla pallavolo maschile per il capofamiglia, Ezio Barroero, figura storica del volley cuneese. Questa è molto più di una partnership; il progetto “ Cuneo Volley per la Scuola” sarà infatti patrocinato da Lab Travel che ha creduto molto in questa iniziativa del Club biancoblù lanciata nella passata stagione e rilanciata con forza in quella appena cominciata.

«Io e le mie figlie abbiamo scelto di sostenere il Cuneo Volley e in particolare il progetto legato alle scuole perché crediamo sia importante investire sul futuro dei giovani, dando loro i mezzi per crescere sportivamente. Come dimostra il roster dell'A2 di quest'anno, con l'impegno costante, fin dal settore giovanile, è possibile arrivare in alto e raggiungere traguardi importanti sia come team che personali. Iacopo e Simone sono l'esempio di come la scuola di pallavolo cuneese, da sempre, cresca campioni; loro che dalla Liguria si trasferirono a Cuneo giovanissimi per inseguire un sogno. Così come Bisotto e Chiapello, che da cuneesi doc, fanno parte della prima squadra da diversi anni, anche noi di Lab Travel da anni siamo presenti sul territorio, con l'obiettivo quotidiano di fornire servizi completi e professionali ai nostri clienti.» - il presidente di Lab Travel, Ezio Barroero.

Lab Travel Srl è un Tour Operator con sede a Cuneo che, grazie ad una continua attività di ricerca, ha raggiunto un alto grado di specializzazione in più settori della distribuzione turistica. Lab Travel offre una gamma di servizi turistici integrati a 360°: un unico interlocutore per ogni tipo di esigenza inerente alla movimentazione e al soggiorno di persone in Italia e all’estero. Per garantire un’elevata qualità dei servizi resi, Lab Travel si avvale di fornitori altamente specializzati che vantano una pluriennale esperienza in campo turistico. Lab Travel ha costituito una propria rete di vendita, denominata “ EUPHEMIA”, di consulenti turistici di alta e riconosciuta professionalità. Lab Travel dispone di 50 filiali in Italia nelle quali gli oltre 150 consulenti, denominati “ Personal Voyager”, ricevono su appuntamento i propri clienti garantendo loro un servizio discreto e personalizzato.

Ph credit: Ciribirigì - studio fotograficoPh1: da six Claudio Daniele (Direzione Business Travel, Luca Chiapello, Iacopo Botto, Ezio Barroero (Presidente Lab Travel), Simone Parodi, Francesco Bisotto.Ph2: da six Luca Chiapello, Simone Parodi, Giulia Barroero (Ad Lab Travel), Iacopo Botto, Francesco Bisotto.Ph3: da six Luca Chiapello, Ezio Barroero (Presidente Lab Travel), Iacopo Botto, Simone Parodi, Francesco Bisotto.