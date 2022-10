Scherma, il cuneese Enrico Lauria sarà protagonista a Copenaghen

Riprendono le attività del Circolo Schermistico Cuneo. L’associazione con sede in piazza Foro Boario, in continuità con la strategia già portata avanti l’anno scorso, ha ribadito l’intenzione di non far pagare il corso agli under 18 che si iscriveranno per la prima volta.

Il Circolo Schermistico Cuneo, regolarmente affiliato alla F.I.S., si occupa dell'insegnamento della pratica della scherma nelle discipline del fioretto e della spada. Sono previsti corsi gratuiti per l'avviamento alla scherma e sezioni di allenamento per atleti agonisti e non agonisti.

Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 366/4311120 o scrivere alla mail: presidenza@clubschermacuneo.it.

Tra le buone nuove di inizio stagione c’è l’autorizzazione della Federazione Italiana di Scherma all’ex atleta del circolo schermistico Cuneo (oggi in forze al Circolo Schermistico Ancona del maestro Francesco Archivio), Enrico Lauria, a partecipare al Torneo Satellite di Fioretto Individuale Maschile che si svolgerà nel fine settimana dell’8 e 9 ottobre a Copenaghen, in Danimarca.