Volley maschile A3, Monge-Gerbaudo Savigliano pronto al debutto sul campo della Gamma Chimica Brugherio

Scatterà a circa due ore di distanza dal palazzetto di casa la stagione sportiva 2022/23 del MongeGerbaudo Savigliano, impegnato domenica 9 ottobre nella prima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca sul campo della Gamma Chimica Brugherio.

Ad affrontarsi, due compagini con simili ambizioni di classifica e che hanno già avuto modo di “testarsi” nell’allenamento congiunto disputato lo scorso 10 settembre a Savigliano. In quel caso, a spuntarla furono i giovani “Diavoli rosa” allenati da coach Durand (2-1), ma al termine di un incontro combattuto e condizionato dalle ampie rotazioni pensate dai due tecnici, in quello che era di fatto il primo test pre-stagionale per entrambe.

È in perfetta parità, invece, lo storico dei precedenti, tutti disputati nella passata stagione. Savigliano vinse la gara d’andata in trasferta, imponendosi 3-1, cedendo con lo stesso punteggio tra le mura amiche al ritorno. Che siano state due gare equilibrate, lo confermano in entrambe le occasioni i parziali dei quarti e decisivi set: 32-30 all’andata per i piemontesi, 33-31 al ritorno per i lombardi.

Il Monge-Gerbaudo arriva al primo impegno ufficiale di regular season carico, dopo un lungo precampionato che ha consentito a coach Lorenzo Simeon di amalgamare un gruppo giovane e ricco di novità, a partire dalla guida tecnica.

“Sono curioso ed entusiasta di iniziare la stagione con questa nuova maglia addosso. – spiega il neotecnico biancobu - Sono contento di come abbiamo lavorato fin qui, ma ora si inizia a fare sul serio e dovremo farci trovare pronti. Ci presenteremo a Brugherio carichi e con la voglia di vincere, consci di avere di fronte a noi una squadra giovane ma molto ben allenata e organizzata. Nel roster, vantano giocatori di caratura nazionale e, giocando in casa, avranno sicuramente grande entusiasmo. Dovremo essere bravi a gestire al meglio i momenti difficili, per poi far emergere il nostro gioco e la nostra esperienza”.

Savigliano esordirà senza l’opposto Marco Spagnol, ancora ai box per un infortunio patito durante la preparazione: “Non saremo a pieno regime, per l’importante assenza di Spagnol, ma abbiamo un gruppo di ragazzi importante. La forza di un roster si vede in momenti come questo, e sono certo che sostituiremo Marco al meglio” – conclude Simeon.

La gara avrà inizio alle ore 19 di domenica 9 ottobre e si disputerà nel palazzetto della cittadina monzese situato presso il Centro Sportivo Parrocchiale Paolo VI, in Via Manin 69.

Il Volley Savigliano ricorda a tutti gli appassionati che è ancora aperta, fino a venerdì 14 ottobre, la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano nella stagione sportiva 2022/23.

Come abbonarsi?

I tifosi hanno a disposizione due canali per la sottoscrizione: presso la Ferramenta CI Erre, in Via Novellis 62 a Savigliano, oppure sulla piattaforma online Live Ticket, nell’apposita area dedicata, raggiungibile attraverso questo link: https://www.liveticket.it/volleysaviglianoasd.

Ogni nuovo abbonato riceverà in omaggio la sciarpa ufficiale del Volley Savigliano, con il claim “Forza Savian!”.