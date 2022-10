Al Caffè Letterario di Bra si legge il Premio Strega 2022 “Spatriati” di Mario Desiati

Il Premio Strega ha raccontato il nostro Paese, documentandone la lingua, i cambiamenti, le tradizioni. Ed è stato indice degli umori dell’ambiente culturale e dei gusti letterari degli italiani fin dalla prima edizione, nel 1947.



L’ultimo ad essersi aggiudicato il prestigioso riconoscimento, giunto alla 76ª edizione, è stato Mario Desiati con “Spatriati” (Einaudi, 2022), il romanzo che il poeta braidese Bernardo Negro ha scelto di raccontare per il Caffè Letterario di Bra.



Francesco Veleno è figlio di Elisa e Vincenzo. Claudia è nata dal matrimonio di Etta con Enrico Fanelli. Nei ragazzi nasce subito una simpatia reciproca a volte ribaltata in dispetti e strane incursioni che ben si capiscono a quell’età. I due hanno presto destini diversi che trasformeranno realtà e morale della loro vita.



Da Martina Franca lei andrà a Milano, lasciandosi subito travolgere dai meandri innaturali della metropoli e tornerà con uno stile punk che sconvolgerà chi crede in lei e chi pensava di conoscerla. La trama si complica perché Enrico Fanelli, chirurgo di fama, si innamora di Elisa, infermiera dell’Ospedale dove lavorano. A Claudia non basta la modesta quanto sciatta vita di quella provincia del Sud ed andrà a Berlino, oggi il cuore di un’Europa vitalmente trasformata. Conoscerà Erika. Tra le due nasce qualcosa di più di un’amicizia, ma Erika, eterosessuale, abbandona Claudia per Mario da cui avrà una bimba.



Muore il celebre chirurgo che Etta non piange molto, mentre Elisa si rivela senza il velo di pudore che spesso nasconde le relazioni clandestine. Francesco è rimasto a Martina Franca ed è uno stimato immobiliarista, ma vuole raggiungere Claudia in quella Berlino che vive impensabili trasgressioni che trascinano il ruolo esistenziale nella perversione più inarrestabile.



In un club privato Francesco conosce Andria, di nazionalità georgiano. Anche Claudia partecipa ad orge che coinvolgono una voracità sessuale che porta al baratro dell’anima. Andria, che vive senza permessi, torna in Georgia ed Erika si dedicherà ad Elfo, nome strano per una bimba. Travolti dalla crisi economica del 2008, Claudia che aveva scalato il potere economico e Francesco in rovina dopo la bolla immobiliare, si adatteranno a vivere seguendo quel retaggio di miserie che la storia riserva ad ogni generazione.



Il romanzo è anche una naturale scacchiera europea dove le vicende si aprono a prospettive imprevedibili e sfuggenti. Lo stile di Desiati è scorrevole, ma intenso, senza sbavature o incerti ripensamenti. Un Premio Strega ben meritato.



Curiosità. Il Premio Strega nacque in seno al gruppo degli Amici della domenica, intellettuali, giornalisti, scrittori e letterati che iniziarono a riunirsi in casa di Maria e Goffredo Bellonci nell’inverno del 1944. Venne annunciato il 17 febbraio 1947. Grazie al mecenatismo di Guido Alberti, gli venne dato il nome del liquore prodotto dall’azienda di famiglia. Da allora gli Amici della domenica, che oggi costituiscono un corpo elettorale di quattrocento persone inserite nella cultura italiana, si riuniscono ogni anno per scegliere in due successive votazioni il vincitore. La prima in Casa Bellonci, in giugno; la seconda al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, ai primi di luglio.