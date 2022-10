"Limited edition" di Nutella racconta 59 anni di storia dalla nascita del mitico barattolo a oggi [FOTOGALLERY]

Fin dalla sua nascita, Nutella® ispira le persone a vivere il lato bello della vita, ricordando che a volte basta guardarsi intorno e soffermarsi su ciò che ci circonda, per essere felici. Ed è proprio da questa mission che nasce la Limited Edition “Nutella® Con Te”: una vera e propria collezione di grandi e piccoli fatti accaduti nel mondo a partire dal 1964 ad oggi, che hanno arricchito le nostre vite e che possono rievocare, in ognuno di noi, le emozioni e i ricordi legati a quegli anni.

I 59 vasetti raccontano viaggi, scoperte scientifiche, invenzioni e tante altre curiosità che offriranno l’opportunità, soprattutto ai più giovani, di imparare e conoscere, decennio dopo decennio, alcuni dei fatti che hanno modificato, grazie alla loro spinta innovativa, la vita di ognuno di noi. Dal 1964, anno di nascita di Nutella®, passando per l’avvento della mail nel 1971 e della penna cancellabile nel 1981, fino all’arrivo del World Wide Web nel 1991 e degli smartphone nel 2007, i 59 vasetti di Nutella saranno disponibili, sui punti vendita di tutta Italia, a partire da ottobre 2022.

Tutti gli eventi della Limited Edition “Nutella® Con Te” sono stati selezionati in collaborazione con ANSA, la prima Agenzia di informazione d’Italia, con l’obiettivo di raccontare le storie che, anno dopo anno, hanno rivoluzionato i nostri stili di vita, mostrandoci che c’è sempre qualcosa di straordinario da “assaporare” e scoprire ogni giorno. La grafica di ognuno dei 59 vasetti della collezione è stata sviluppata creativamente traendo ispirazione dai piccoli e grandi avvenimenti individuati e scelti insieme ad ANSA così che ogni vasetto sia un viaggio alla scoperta di una bella storia da vivere insieme a Nutella®, dal 1964 ad oggi.

Sul sito www.nutella.it sarà possibile, attraverso il QR code presente su ogni vasetto, approfondire la storia di ogni fatto selezionato grazie ai testi realizzati dall’ANSA corredati da immagini dell’epoca selezionate dalla redazione dell’Agenzia, rappresentando così una vera e propria mostra digitale che gli utenti potranno scoprire anno dopo anno.

1969 – PRIMO UOMO SULLA LUNA "Un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco balzo per l'umanità" Sono le 4.56 del 21 luglio 1969, ora italiana, quando Neil Armstrong diventa il primo uomo a toccare il suolo lunare, seguito subito dopo dal collega Buzz Aldrin, mentre Mike Collins rimane in orbita ad aspettare gli altri due astronauti per riportarli a Terra, con il mondo intero incollato al televisore per seguire la missione col fiato sospeso, gli occhi e il cuore nello spazio.

1977 – LA TV SI COLORA "Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari" Così le storiche presentatrici della TV hanno annunciato una vera rivoluzione: l’arrivo del colore nelle case degli italiani il primo febbraio del 1977, dopo 10 annidi rinvii, polemiche politiche e discussioni.

1983 – LA MUSICA CAMBIA FORMA “La musica, in una nuova forma” Quest’anno cambia per sempre il modo di ascoltare la musica. Vengono, infatti, venduti 400 mila esemplari di CD, segnando l'inizio di una ascesa che vede la musica digitale superare il vinile sette anni dopo. Una lotta però, quella tra vinili e CD che ancora oggi non ha un vincitore.

1991 – NASCITA DI INTERNET “World Wide Web, tre parole che ci rendono più connessi” È il 6 agosto del 1991 quando Dal Cern un informatico inglese mette online il primo sito, che parla del nuovo progetto, lo descrive e spiega come si usa. Vuole dar vita auna rete che cambi il modo di comunicare fra le persone, ma prima che la sua pagina venga visitata da un utente esterno al centro di ricerca svizzero passano 17giorni.

2004 – NASCITA SOCIAL NETWORK “Condividere e dire mi piace, non è mai stato così facile” Nate inizialmente per collegare fra loro gli studenti di Harvard, i social network nel2004, quando condividere foto, pensieri, stati d’animo, notizie, interagire con gli altri in discussioni più o meno animate, creare una rete, sentirsi connessi con persone lontane, ritrovare amici persi da tempo, promuovere la propria attività o campagne sociali, diventa parte integrante della nostra vita.

2010 – BOOM DELLA LETTURA “Un anno da best seller, quanti libri letti” Nel 2010, 26 milioni 448 mila italiani dai 6 anni in su – il 46,8% della popolazione –leggono per piacere almeno un libro. A fare la parte del leone i giovani, con la percentuale più alta, oltre il 59% tra gli 11 e i 17 anni, e un picco del 65,4% tra gli 11 ei 14 anni. Sono numeri che fanno di questo, l’anno del boom per la lettura con una predilezione per romanzi e libri di cucina.

2020 – L’ARTE ARRIVA A CASA “Musei online, tutta l’arte in un click”. Nel 2020 non solo le aste e le vendite sul web toccano numeri record, con il 67% del totale degli acquisti online, ma la stessa fruizione dell’arte ha nel web una nuova finestra sul mondo. Le gallerie virtuali si moltiplicano e consentono agli appassionati di visitare le opere preferite da casa, muovendosi solo con i tasti del computer o con il visore, e lo stesso concetto di arte cambia forma, arrivando a nuove forme espressive che rendono la intangibile come mai prima. Ma non solo. Nutella® infatti arricchisce il viaggio alla scoperta di queste 59 belle storie grazie alla musica e ad una collaborazione con Spotify, proponendo una colonna sonora creata ad hoc per riuscire ad immergersi,ancora di più, nell’atmosfera tipica di ogni anno.

Dalla pagina dedicata alla Limited Edition "Nutella® con te" disponibile sul sito www.nutella.it sarà possibile accedere al profilo Spotify di Nutella® e scoprire, anno dopo anno, una lista di canzoni famose relativa ad ognuno di essi. Tutti gli utenti, poi, potranno creare anche la propria playlist personalizzata, scegliendo tra tutte le canzoni proposte per ognuno dei 59 anni, così da avere il proprio sottofondo musicale personalizzato, da ascoltare in ogni momento della giornata.