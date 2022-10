A Castelmagno la 5ª edizione di Caluma el Vache, l'evento di Confagricoltura che celebra la transumanza [VIDEO e FOTO]

Mattinata di festa a Castelmagno, in valle Grana, dove stamattina si è svolta la quinta edizione di “Caluma el vache. Il ritorno della mandria a valle”, l’evento organizzato dalla Confagricoltura di Cuneo, in collaborazione col consorzio Cascine Piemontesi e il Comune di Castelmagno, con il patrocinio dell’ATL del Cuneese, per celebrare la chiusura della stagione di alpeggio.

L’iniziativa è stata realizzata in concomitanza con la discesa dai pascoli montani dei capi bovini dell’azienda di Loris Martini, premiato come malgaro dell'anno. “Cioca d’Or 2022”, invece, a Luciano Da Ormena, per la sua vita dedicata a questo mestiere antichissimo.

E' stata anche l'occasione per fare il il punto sulle problematiche che interessano il comparto e, più in generale, richiamare l’attenzione alle esigenze di chi lavora in montagna.

Qui le parole del presidente di Confagricoltura Cuneo Enrico Allasia e del consigliere regionale Paolo De Marchi.



Non è mancata la benedizione delle mandrie e degli alpeggi a cura del rettore del Santuario di Castelmagno, Don Gianmaria Giordano, alla presenza dell'onorevole Monica Ciaburro e dei sindaci del territorio.