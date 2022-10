Coldiretti Cuneo: un consumatore su due taglia gli acquisti, ma è boom per i mercati agricoli

Con l’inflazione schizzata a +11,5% per i beni alimentari, più di 1 consumatore su 2 taglia la spesa nel carrello ma cresce il numero dei cittadini che scelgono di fare acquisti direttamente dagli agricoltori per assicurarsi prodotti di qualità a prezzi equi. È quanto rileva Coldiretti Cuneo nel commentare il boom della vendita diretta registrato nelle ultime settimane dai produttori agricoli di Campagna Amica, che ora si preparano a portare le loro eccellenze a Km zero ad Alba nell’ambito della 92esima Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba che si apre questo weekend.

Due le giornate del gusto firmato Coldiretti Campagna Amica: domenica 9 e domenica 16 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, albesi e visitatori della Fiera troveranno un ricco mercato Campagna Amica nel consueto spazio di piazzale Bubbio, antistante l’ex Tribunale.

Sotto i caratteristici gazebo gialli, gli agricoltori provenienti da tutta la Granda, ma anche dall’Astigiano e dalla Provincia di Imperia, proporranno una gamma estremamente variegata di prodotti a Km zero, in una tavolozza di sapori e colori unici, da abbinare e gustare con la sicurezza della qualità che contraddistingue il marchio Campagna Amica. Si potranno acquistare e portare in tavola vini di Langhe e Roero, nocciole, formaggi, salumi, miele e prodotti dell’alveare, farine, composte e confetture, zafferano, peperoncini, lumache, funghi e molto altro ancora.

“La vendita diretta nei mercati contadini non è solo un nuovo modello agricolo ma anche una leva per responsabilizzare e trainare la filiera verso i valori della trasparenza, della valorizzazione dell’origine territoriale e del prodotto locale, del consumo consapevole e della lotta agli sprechi, ancor più in un momento storico così delicato” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada.

“Le prossime domeniche con Campagna Amica porteremo in città una grande varietà di prodotti a Km zero di stagione, freschi e genuini, senza alcuna intermediazione di tipo commerciale o logistico. I nostri mercati si confermano straordinarie occasioni per dialogare con i produttori e apprezzare la sapienza di chi coltiva la terra, oltre che per fare una spesa sostenibile senza rinunciare a portare in tavola la qualità” spiega Cesare Gilli, Segretario di Coldiretti Alba.

