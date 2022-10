A dicembre la compagnia Gli Instabili di Trinità in scena al teatro Grifeo di Petralia Sottana, nel palermitano

La compagnia teatrale "Gli instabili" di Trinitá il 10 dicembre prossimo sarà in trasferta in Sicilia grazie anche al prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Il collettivo rappresenterà, al teatro di Petralia Sottana, comune gemellato con Trinità, una replica del dramma contro l violenza sulla donna "Lo conosco", già recitato con buon successo nei teatri locali.

L'evento è organizzato in occasione dei 160 anni dalla costruzione del teatro Grifeo di Petralia, l'unico attivo nelle Madonie. Un teatro le cui tavole sono state calcate, tra gli altri, da Arnoldo Foà, Michele Placido, Mara Berni, Antonio Albanese, Lello Arena e i fratelli Taviani.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione CRF lo scorso 19 settembre ha deliberato un importante contributo in favore della trasferta, riconoscendo l'evento come scambio culturale importante tra le due comunità, legate da anni di gemellaggio.

Risale a giugno scorso, infatti, la visita da parte della amministrazione trinitese in Sicilia in occasione della locale festa patronale.

Da Petralia, il Sindaco e una rappresentanza sono stati spesso presenti alla "Fiera dij pocio e dij bigat" di Trinitá.

"L'appuntamento di fine anno" spiega la sindaca di Trinitá Ernesta Zucco "rafforza ulteriormente l'unione delle due comunità. Grazie alla sempre attenta fondazione CRF, la compagnia potrà coprire le proprie incombenze economiche locali per la gestione del teatro Garavagno (dove si sta svolgendo l'annuale stagione teatrale organizzata da Gli Instabili N.d.rR), oltre che affrontare buona parte delle spese per la trasferta in terra siciliana. CRF con la sua fondazione è sempre presente nei momenti che contano".