Bilancio positivo per la tradizionale "Ottobrata" di Barge

Si chiude con un bilancio più che positivo l’edizione 2022 dell’ormai tradizionale rassegna eno-gastronomica “Ottobrata”, realizzata a cura del Comune di Barge e dell’Associazione Turistica Pro Loco Barge. La manifestazione è stata anche quest’anno vivace e ricca di eventi. L’affluenza di un vasto pubblico ha ampiamente gratificato le attese.

A rendere particolarmente speciale questa edizione è stata la presenza di una nutrita delegazione proveniente da Annonay, la cittadina francese situata nel Dipartimento dell'Ardèche, nella Regione del Rodano-Alpi, con la quale Barge è gemellata dal 2001. Non avendo potuto festeggiare insieme nel 2021 il ventesimo anniversario del gemellaggio, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, Barge e Annonay hanno designato il 2022 come l’anno dei festeggiamenti ufficiali di questa importante ricorrenza.

In occasione dell'Ottobrata, quindi, ben trentasette amici di Annonay hanno fatto visita alla nostra comunità. Il folto gruppo era costituito tra l’altro dal Sindaco di Annonay Sig. Simon Plénet, da tre Consiglieri Comunali e da diversi membri del Comitato per il Gemellaggio, tra cui il Sig. Alain Dusser, che si è fatto portavoce del Presidente del Comitato per il Gemellaggio di Annonay Daniel Misery, impossibilitato a presenziare.





Durante il soggiorno bargese, i “gemelli” francesi, accolti dal nostro Comitato per il Gemellaggio, presieduto dal Prof. Alberto Demarchi, hanno condiviso con la nostra comunità importanti momenti di festa, approfondendo la conoscenza del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della nostra cittadina, partecipando alle manifestazioni in programma, degustando le specialità gastronomiche offerte dalla Pro Loco all'interno del PalaOttobrata, nonché due pranzi appositamente predisposti dall’Istituto Alberghiero “Paire” di Barge.





Particolarmente significativo è stato il momento della cerimonia ufficiale per celebrare i vent’anni del Gemellaggio, svoltasi nella tarda mattinata di domenica 2 ottobre presso il Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco Iva Beccaria, che, con un discorso ufficiale, ha dato il benvenuto alla delegazione francese capeggiata dal Sindaco Simon Plénet. Suonando gli inni nazionali francese e italiano, la Fisorchestra Rossini ha sottolineato la solennità dell’evento, caratterizzato da uno scambio di doni e soprattutto dall’impegno reciproco a vivere tali momenti di scambio come un'opportunità di crescita per entrambe le comunità coinvolte.





Oltremodo lieto per l’ottimo esito dell’Ottobrata e della contestuale visita degli amici francesi, il Sindaco Ivo Beccaria ringrazia vivamente tutti coloro che hanno operato alacremente e col consueto entusiasmo per rendere possibili queste iniziative.