Cervasca e l’associazione 'Il gatto per te': il ritorno del baratto per aiutare animali in difficoltà

L'appuntamento è allo stand di "Il gatto per te" ODV associazione no-profit a difesa degli animali, nata a Cervasca due anni fa, che si occupa di soccorrere, dare cibo e rifugio ad animali in difficoltà.

Domenica 9 ottobre a Cervasca, nell’ambito della fiera "Colori sapori e suoni dell'autunno" l’associazione è nello stand lungo il percorso fiera, in prossimità della media, con una proposta nuova che attinge dall'antico per aiutare cani e gatti bisognosi: il baratto.

In cambio di manufatti artigianali, oggetti, abbigliamento, da scegliere sulla bancarella, si potrà donare cibo per animali.

Nell’anfiteatro di Cervasca inoltre, nella giornata di domenica si terrà anche il trofeo 'Jolly Roger', competizione di Calisthenics in ricordo di Francesco Rizzo, appassionato della disciplina sportiva, amante degli animali che, per salvare il cane perse la vita in modo tragico, in un incidente ferroviario.

L’esibizione sarà accompagnata dalla musica dal vivo di tre band giovanili del territorio.

"La sua memoria sarà onorata in questa giornata di sport e musica - sottolinea la presidente di Il Gatto per te Patrizia Falco ringraziando il direttivo di Free Space per l’aiuto. Chi lo desidera potrà dare un piccolo contributo, in cambio di un gadget dell'odv di Cervasca che grazie ai numerosi volontari, continua ad operare per il benessere degli animali in tutta la provincia.

Ulteriori info sulla pagina facebook "Il gatto per te".