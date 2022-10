Domenica 9 ottobre a Saluzzo torna il Mercantico

Domenica 9 ottobre ritorna nella sua data autunnale il Mercantico, il mercatino del piccolo antiquariato, hobbistica, usato, artigianato.

“Dopo il buon risultato raggiunto dall’edizione 2022 nel suo complesso, sino ad oggi, la Fondazione Bertoni vuole anche per l’autunno offrire occasione per visitare la città in un’atmosfera che sa di antico e non solo. Per tutti i cittadini saluzzesi e non, un appuntamento mensile in cui le vie pedonali di Saluzzo si popolano di bancarelle di ogni genere, dove l’arte dell’Antiquariato fa da protagonista indiscussa”.

Il MercAntico divenuta così un’occasione di ritrovo per tutti gli amanti del vintage, dell’antiquariato ed appassionati del collezionismo e per le tante persone che si ritrovano a passeggiare tra le bancarelle lungo le vie e piazze tra oggettistica e piccoli “opere di antiquariato, di artigianato, mobili e arredamento per la casa.

Sul rialzo di piazza Garibaldi confermata l’area dedicata al settore artigianale, punto di riferimento per il MercAntico saluzzese.

La prossima data è del Mercantico sarà domenica 13 novembre sempre nel centro cittadino.

www.fondazionebertoni.it. Per info e prenotazioni : mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 366 7448813, www.fondazionebertoni.it | Orari segreteria: mercoledì e venerdì 9-12.