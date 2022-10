Appassionati di fotografia, non perdete tempo: il 15 ottobre scade il contest dell’Avis Bra

Siete appassionati di fotografia? Bene, non perdete tempo allora, perché il 15 ottobre scade il contest fotografico dell’Avis Bra per selezionare i 12 migliori scatti da inserire nel calendario 2023, la cui copertina sarà realizzata dalla pittrice Francesca Semeraro.

Il tema di questa 6ª edizione è la “Terra, un fragile miracolo di bellezza da preservare” e vuole sensibilizzare sull’opera di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso l’obiettivo della fotocamera.

Sbrigatevi dunque a inviare le candidature all’indirizzo e-mail calendarioavisbra@gmail.com. Inserire nel testo Cognome, Nome, Comune di residenza, indirizzo email (se differente dal mittente) e recapito telefonico. Ogni file dovrà avere le seguenti specifiche: formato .jpg; il nome del file dovrà essere nome-cognome-x (dove x è il numero progressivo in caso di presentino più opere, al massimo 3); le dimensioni delle immagini dovranno essere di almeno 3000 pixel sul lato lungo; le immagini non dovranno riportare loghi, firme o cornici; le fotografie potranno essere di qualunque formato ma per la realizzazione del calendario ne verrà ritagliata la parte centrale in formato quadrato; delle diverse opere che ciascun autore potrà inviare, solo una potrà essere scelta tra le dodici del calendario 2023; le foto non saranno accettate senza regolamento e liberatoria firmate. Scarica Regolamento e liberatoria al seguente link https://www.avisbra.it/wp-content/uploads/2022/07/Regolamento-e-Liberatoria-CALENDARIO-2023-AVISBRA.pdf

Una giuria composta da membri del Consiglio Direttivo Avis Bra giudicherà le fotografie in base alla sensibilità e pertinenza al tema. Il loro giudizio insindacabile e inappellabile determinerà 12 opere vincenti.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento, inoltre ogni partecipante: dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate; dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; dichiara che le persone eventualmente presenti nelle opere, hanno dato autorizzazione sotto forma scritta ad utilizzare la loro immagine nell’ambito di questo concorso e per l’eventuale stampa e/o utilizzo.

Coloro che saranno selezionati riceveranno un omaggio, mentre i tre che avranno ricevuto il maggior numero di voti si porteranno a casa un premio speciale: al primo andrà la carta di abbonamento Musei del Piemonte, mentre il secondo e terzo classificato riceveranno una card valida per 10 ingressi nei cinema braidesi. La premiazione si terrà in occasione della serata degli auguri natalizi organizzata dall’Avis Bra per i propri donatori nel mese di dicembre 2022.