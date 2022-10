Cuneo Granda S.Bernardo a Viadana per il ritorno del grande volley al PalaFarina

UN ANTIPASTO DI SERIE A1

A poco più di quindici giorni dal debutto in campionato la Cuneo Granda Volley è pronta a misurarsi con tre formazioni di Serie A1 nel primo Trofeo "Amor Avis" by Fideuram in programma sabato 8 e domenica 9 nel rinnovato palazzetto dello sport di Viadana (Mantova).

Al quadrangolare, che riporta il grande volley al PalaFarina a sette anni di distanza dal crollo della copertura della struttura, che all'epoca ospitava le partite casalinghe di Casalmaggiore, parteciperanno Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, società organizzatrice dell'evento, Cuneo Granda S.Bernardo, Unet e-work Busto Arsizio e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Sabato 8 alle ore 17:30 la Cuneo Granda S.Bernardo sarà protagonista della prima semifinale contro la Unet e-work Busto Arsizio delle ex Zannoni, Zakchaiou e Degradi, mentre alle ore 20:30 si scontreranno Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Domenica 9 le due finali: alle ore 15:00 quella per il terzo e quarto posto, alle ore 17:30 quella per il primo e secondo posto. Indipendentemente dall'esito della semifinale, la Cuneo Granda S.Bernardo domenica 9 si confronterà contro una delle due formazioni che si troverà davanti nella prima settimana di campionato (debutto in trasferta con Vallefoglia domenica 23, incontro casalingo con Casalmaggiore domenica 30).

Il quadrangolare di Viadana rappresenta dunque un test importante in ottica campionato per la formazione biancorossa, chiamata a mostrare progressi dopo le prestazioni in chiaroscuro del primo trofeo Città di San Giovanni in Marignano e nell'allenamento congiunto con la LPM BAM Mondovì disputatosi mercoledì 5 al palazzetto dello sport di Cuneo, in cui si è vista per la prima volta in campo la schiacciatrice statunitense Dani Drews.

A Viadana coach Zanini dovrà ancora fare a meno di Lucille Gicquel, che sta proseguendo il lavoro personalizzato per risolvere il problema al ginocchio che l'ha condizionata nell'ultimo periodo. Il Trofeo "Amor Avis" by Fideuram è il penultimo quadrangolare del precampionato cuneese: l'ultimo sarà il Memorial Giampaolo Ferrari al Pala Igor di Novara, cui le gatte prenderanno parte sabato 15 e domenica 16 insieme a Igor Gorgonzola Novara, Wash4Green Pinerolo e LPM BAM Mondovì.

Sabato 15 la Cuneo Granda S.Bernardo affronterà la Wash4Green Pinerolo alle ore 16:00 nella prima semifinale; domenica 16 a partire dalle ore 15:00 le due finali.

TRE DIRETTE TV NELLE PRIME SEI GIORNATE DI CAMPIONATO

Nelle prime sei giornate di campionato la Cuneo Granda S.Bernardo avrà una vetrina televisiva in tre occasioni: già ufficiali le dirette Rai Sport + HD del derby con la Reale Mutua Fenera Chieri (giovedì 27 ottobre, ore 20:30) e del big match con la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (sabato 5 novembre, ore 20:30), mentre i dettagli della diretta tv della partita esterna con il Bisonte Firenze di domenica 13 novembre verranno resi noti a breve.

ULTIME SETTIMANE DI CAMPAGNA ABBONAMENTI

Continua la campagna abbonamenti per la stagione 22/23 'Insieme per lasciare il segno'. È possibile sottoscrivere l'abbonamento in sede (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) o online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it).

A breve partirà la prevendita per le prime tre partite tra le mura amiche con Chieri, Casalmaggiore e Conegliano.