Spartan Race, due podi per il salicetese Andrea Pregliasco in Costa Azzurra nella gara di Cap Esterel

Il primo weekend di ottobre, la squadra di Project Ephebatos ha gareggiato presso Saint Raphael, in Costa Azzurra, partecipando alla Spartan Race di Cap Esterel.

Tra i partecipanti si è distinto in particolare il salicetese Andrea Pregliasco, che ha saputo conquistare due podi in due gare diverse: la Spartan Race Beast di sabato (21km, 30 ostacoli) in cui ha vinto la medaglia di bronzo, seguito da un ben più prestigioso oro il giorno seguente, durante la Spartan Race Super (10km, 25 ostacoli), nella propria categoria (Age Group 25-29).

Per un pelo non si assicura una terza posizione anche il cengese Andrea Nero, a pochi secondi dal podio nella Super, nella categoria 18-24.

Sotto l'occhio vigile del coach Fabio Maestro, gli atleti di punta della squadra si sono allenati duramente tutto l'anno, tra la palestra Braccio di Ferro (in Saliceto, CN) e all' OCR Valbormida Stadion (in millesimo, SV)

Ora, dopo l'ultima gara, il Project Ephebatos TopTeam ha ingrandito la sua scuderia includendo il settore giovanile, e sta già progettando la prossima stagione competitiva, per gareggiare nella serie italiana e francese, alla ricerca di nuovi risultati."