Volley femminile B2 - Cuneo, debutto con derby: sabato sfida contro L'Alba

Forte di oltre sei settimane di preparazione e numerosi allenamenti congiunti alle spalle, la Cuneo Granda Volley dei coach Delgado e Panchenko è pronta per il debutto nel campionato di Serie B2.

Subito un derby per le cuneesi, che sabato 8 alle ore 20:00 affronteranno tra le mura amiche della ex media 4 l'Egea l'Alba Volley (ingresso libero). Le gattine, autrici nell'ultimo test con Chieri di mercoledì 5 di una prova in crescendo che ha offerto ai tecnici cuneesi tante indicazioni utili, si troveranno di fronte una formazione profondamente rinnovata e ambiziosa. A disposizione dei coach Boschini e Sassi oltre alle confermate Barroero e Alessandria, un mix di esperienza (Demichelis, Lazzarin, Marsengo) e gioventù (Otta, Lori, Angelini, Bolognesi e le ex cuneesi Naddeo e Cattaneo).

QUI CUNEO

In casa biancorossa c'è grande attesa per la prima in campionato. Per il debutto Delgado potrà contare sull'intero roster, a partire dalla capitana Beatrice Battistino, che sembra essersi messa alle spalle i problemi fisici delle scorse settimane, e da Camilla Basso, che ha svolto tutta la preparazione con la prima squadra. Oltre alla centrale classe 2006 anche Alessandra Montabone, Veronica Filippini e Chiara Binda sono state aggregate al gruppo della Serie A1 per diverse settimane, una grande opportunità che le tre giovani del vivaio biancorosso hanno onorato con dedizione e entusiasmo. Da sabato 8 si scende in campo per i tre punti: la formazione di Delgado e Panchenko, entrambi all'esordio ufficiale sulla panchina cuneese, scenderà in campo consapevole di avere ancora tanti meccanismi da perfezionare e ampio margine di crescita, ma sempre con l'obiettivo di vincere.

ANDY DELGADO, COACH CUNEO GRANDA VOLLEY

«Il bilancio della preparazione è positivo dal punto di vista dell'impegno di ragazze e staff. Possiamo alzare molto il livello del nostro gioco perché finora siamo stati al completo per poco tempo e quindi dobbiamo sistemare ancora alcune fasi. Siamo a lavori in corso, ma ciò non toglie che sabato entreremo in campo per vincere, anche se ben consci della forza dell'avversario, guidato da una palleggiatrice molto esperta. Penso di avere a disposizione un buon gruppo, giovane ma con qualità da sviluppare»

CUNEO GRANDA VOLLEY - L'EGEA L'ALBA VOLLEY

Serie B2 - girone A - prima giornata

Sabato 8 ottobre, ore 20:00. Palestra ex media 4, via Bassignano 14, Cuneo. Ingresso libero