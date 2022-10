Windsurf: il braidese Elia Brizio si è laureato campione italiano U20

Grande soddisfazione per il braidese Elia Brizio che domenica, in Toscana, si è aggiudicato il secondo posto di tappa nella categoria U20 fin di Windsurf.

Un piazzamento che, unito al terzo posto nel Trofeo Neirotti (primo tra U20 italiani) a Torbole (TN) ed il secondo a Calasetta (Sardegna), precedentemente ottenuti, gli è valso il titolo di campione italiano U20 nell'edizione ITALIAN FIN & FOIL TOUR 2022 per la categoria FIN (Pinna).

La manifestazione si è svolta a Calambrone, in provincia di Pisa.

Non solo. Brizio, alla prima esperienza internazionale, può vantare anche un: 15° posto agli Europei FIN U20 a Calasetta (Sardegna) ed un 12° al mondiale Youth Formula Foil a Torbole (TN).

Elia Brizio: "Sono davvero soddisfatto di questo risultato, visti i sacrifici dovuti agli spostamenti per allenarmi dato che vicino a casa gli specchi d'acqua sono pochi. Dal prossimo anno, molto probabilmente, le regate cambieranno di format unendo le due discipline: FIN (quella classica) e foil (la novità degli ultimi anni simile all'attrezzatura delle olimpiadi 2024). Infatti dal prossimo anno si dovrebbe poter decidere autonomamente con che attrezzatura entrare in acqua. Io entrerò in acqua solo con il foil, dato che è la tendenza per il futuro, in qualunque condizione di vento e sarò pronto a difendere il mio titolo. Sicuramente tra gli obiettivi del prossimo anno ci sarà anche qualche impegno internazionale come Europei e Mondiali con data ancora da definire dove cercherò di migliorare la mia performance di quest'anno"