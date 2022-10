Una giornata di festa per i donatori Avis di Niella Belbo, Feisoglio e Cravanzana

Una partecipata giornata di festa quella che, la scorsa domenica 2 ottobre, ha riunito a Cravanzana i tanti soci del gruppo Avis di Niella Belbo, Feisoglio e Cravanzana.

L’incontro, tenutosi nella Confraternita dei Battuti, è stato l’occasione per la consegna dei riconoscimenti ai donatori benemeriti, verso i quali la capogruppo Michela Canaparo ha rivolto un plauso per la costanza dimostrata nel mettere in atto un gesto dall’alto valore sociale.

Alla cerimonia non sono voluti mancare i sindaci dei diversi paesi cui il gruppo fa capo: Emanuele Sottimano, Simone Gallo e Antonio Iovieno. Al loro fianco il presidente dell’Avis Alba Gianluca Adriano e il presidente provinciale Avis Flavio Zunino.

Dopo la santa messa, la giornata si conclusa con il pranzo tenuto al Nuovo Secolo di Torre Bormida.