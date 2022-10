Oggi apre il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba: inizia la Fiera!

Al via la 92ª Fiera Internazionale del tartufo bianco d'Alba in programma dall'8 ottobre al 4 dicembre

Dopo il taglio del nastro di ieri alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (leggi articolo), peraltro molto apprezzato dagli albesi, parte la 92ª Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, in programma dall’8 ottobre al 4 dicembre.

Oggi sabato 8 ottobre alle ore 9.30, e fino alle ore 19.30 (come per domani) primo giorno di apertura nel cortile della Maddalena del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, luogo ideale per apprezzare e acquistare i tartufi del territorio di Langhe, Monferrato e Roero.

In questo primo fine settimana iniziano anche gli attesi Cooking Show (Ore 11 e 18) con la presenza degli Chef Flavio Costa, Gabriele Boffa e Francesco Marchese, e i molti Laboratori del Gusto con le Analisi Sensoriale del Tartufo che permetteranno non solo di sentire il profumo del tartufo ma anche di codificarne le caratteristiche organolettiche più fini: ore 11, 15 e 17.

Per scoprire ed imparare i segreti della pasta all’uovo fatta in casa al via gli Atelier della Pasta Fresca (ore 15), e, con le Wine Tasting Experience, si potrà intraprendere un viaggio unico tra le varietà di vini ed etichette del territorio, per carpirne i segreti e gli aspetti curiosi.

Domenica 9 ottobre, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Beppe Fenoglio, una speciale visita guidata dei luoghi fenogliani della Città di Alba, in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, coronata dalla cena proposta dallo chef Ugo Alciati (Guido ristorante di Serralunga d’Alba, una stella Michelin) nella sala che porta il nome dello scrittore.

Prende il via anche Alba Truffle Bimbi, luogo di divertimento interamente pensato per i bambini, tra didattica e aspetti educativi. Orario: sabato e domenica dalle 11 alle 19 in piazza Medford.



La Fiera è anche Mercato della Terra Slow Food (Sabato ore 9-13 e domenica ore 9-20), visite al museo diocesano, Alba Sotterranea (ore 10.30, 11.30, 15, 16, 17 in piazza Risorgimento) e molto altro: per saperne di più clicca qui.