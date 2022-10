Vernici per il legno: una pratica guida per scegliere il prodotto giusto

Molte persone, quando arriva il momento di rinnovare, restaurare, ravvivare e allo stesso tempo proteggere i propri arredi, infissi o superfici in legno, decidono di rivolgersi a un professionista della verniciatura; molte altre però, per i motivi più disparati (abilità e passione per i lavori manuali, esigenze economiche ecc.) scelgono di operare per conto proprio. In questo ultimo caso, dando per scontata una sufficiente abilità manuale, il punto maggiormente critico è la scelta del giusto tipo di vernice.

In effetti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, se non si è dei professionisti del settore, scegliere il giusto tipo di vernice per il legno non è sicuramente un gioco da ragazzi; in commercio, infatti, esistono davvero molte tipologie di vernice, ognuna con determinate caratteristiche che rendono un prodotto la scelta ideale per un certo tipo di lavoro, ma non la scelta adeguata per un altro.

Appare ovvio anche ai meno esperti, per esempio, che un conto è dover verniciare degli oggetti che stanno all’esterno della propria abitazione, un altro è dover operare su mobili o superfici che si trovano all’interno della casa.

E ancora: vogliamo verniciare soltanto per scopi “protettivi” o stiamo ricercando anche un determinato effetto estetico? Preferiamo colori tenui o accesi? Preferiamo una finitura lucida, satinata oppure opaca?

Insomma, se ci viene passata la battuta, si fa presto a dire “vernice per il legno”…

Fatte queste premesse, cerchiamo di capire quali sono le principali proposte in commercio, in modo da avere più chiare le idee al momento della scelta del prodotto, premettendo che oggi, fortunatamente, sono disponibili in commercio vernici per il legno all’ingrosso di alta qualità che possono garantirci risultati a livello professionale.

Vernici per il legno – Le tipologie

Si potrebbe scrivere un vero e proprio trattato sulle varie tipologie di vernici per il legno, ma non è questo il nostro scopo; cerchiamo quindi di sintetizzare in modo pratico la questione; in prima battuta si può fare una distinzione fra prodotti non filmanti e prodotti filmanti.

Alla prima categoria appartengono tutti quei prodotti che non chiudono i pori del legno in seguito alla verniciatura; in altri termini, il prodotto steso sul legno non creano un film che riveste il legno, ma, al contrario, quest’ultimo assorbe il prodotto che lascia più o meno visibili le venature; fanno parte di questa categoria le vernici per legno, i mordenti e le tinte; fanno invece parte della seconda categoria gli smalti, i fondi e le finiture; questi ultimi prodotti, a differenza dei primi, hanno la caratteristica di creare un film, una vera e propria pellicola che di fatto incapsula il legno chiudendone i pori.

In sostanza, quando si desidera una finitura trasparente, ricorreremo a prodotti della prima categoria, se invece preferiamo un effetto coprente, opteremo per i prodotti della seconda, tenendo presente che i fondi sono una vernice preparatoria e che le finiture sono il prodotto che si applica alla fine e che hanno soprattutto una funzione protettiva.

Vernici a base acqua e vernici a base solvente

Vale infine la pena di ricordare la distinzione fra vernici a base acqua e vernici a base solvente; le prime sono prodotti i cui componenti sono sciolti in una soluzione acquosa; di norma sono preferibili alle altre perché meno inquinanti (attualmente sono quelle che vanno per la maggiore); le seconde sono vernici i cui componenti vengono disciolti in un solvente organico (solitamente l’acquaragia, ma non solo). Di solito, nel caso si debbano verniciare mobili o superfici all’interno dell’abitazione, si ricorre a vernici a base acqua.