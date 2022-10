A Cuneo c'è il Festival dei Luoghi Comuni “Città, colori e punti di vista”

E' in corso a Cuneo il Festival dei Luoghi Comuni. La IV edizione del festival - organizzato dall’associazione culturale CUADRI e curato da Marco Aime e Lucio Caracciolo - ha come tema: Città, colori e punti di vista. Nei numerosi incontri (tutti a ingresso libero e gratuito) le città e i colori verranno messi in relazione con il modo in cui li osserviamo, e dunque con i nostri punti di vista. Città e colori sono mondi incredibilmente complessi e necessitano, per essere compresi, non di una, ma di più chiavi di lettura.

Ecco tutti gli incontri di oggi, sabato 8 ottobre.



Incontro con Adriano Favole alle ore 15.30 presso Spazio Varco

“Città invisibili d'Oceania. Nouméa, un sogno d'avvenire”

L’intervento prende spunto dall’unica città, Nouméa, per guardare a come le diverse etnie e nazionalità intendono l’abitare. Un viaggio originale in una delle tante città invisibili dell’Oceania. Un mare di isole, l’Oceania, che prima dell’arrivo degli Europei non conosceva la città. E che oggi è la parte di mondo più urbanizzata. Ma che cosa è una città? Chi ha il diritto di immaginarla, costruirla, abitarla?





Incontro con Paola Caridi e Costanza Spocci alle ore 17.00 presso Spazio Varco

“Cairo Cairo"

Esiste un’altra Cairo, speculare alla “Cairo di sopra”: è la città delle gattabuie, dei sotterranei e delle celle strette. La Cairo delle prigioni, ricolme non solo di oppositori ma anche di un’umanità, composita e frammentata, che in scala ridotta forma lo specchio della società egiziana contemporanea.





Incontro con Paola Buscaglia ed Enrico Ferraris, in collaborazione con il Museo Egizio alle ore 18.30 presso Spazio Varco

“I colori dell'Antico Egitto”

Gli Egizi vivevano in un mondo pieno di colori, ciascuno dotato di una specifica identità e una storia da raccontare. A questa segreta grammatica dei colori egizi è dedicato l’incontro in cui i due relatori renderanno visibile la rete di significati con cui i colori, allora come oggi, offrono uno sguardo sul modo in cui l’uomo percepisce e comprende il mondo che lo circonda.





Incontro con Marina Lalovic e letture di Eleni Molos alle ore 20.00 presso Spazio Incontri Fondazione CRC

“Ritornare a Belgrado”

La musica, il cibo, le piazze, le vie che attraversano la capitale, i bombardamenti NATO, gli anni Novanta, i personaggi incrociati e conosciuti: ritornare a Belgrado degli anni ’90 e nell’altro lato della storia di quel decennio nei Balcani, per capire il presente e una città che mantiene la propria autenticità senza sforzarsi di venderla e renderla attraenti ai turisti





Incontro tra parole e musica con Marco Aime e Massimo Germini alle ore 21.30 presso Spazio Varco

“Le città nella musica cantautoriale”

Un viaggio attraverso le parole e le musiche dei principali cantautori italiani, che hanno affrontato il tema della città. Con approcci e sguardi diversi, molti dei nostri autori hanno provato a raccontare le città dove hanno vissuto o che hanno rappresentato momenti importanti della loro vita.





Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. Possibilità di prenotazione posto al costo di € 4 per gli appuntamenti che si svolgono al Varco.

Info e maggiori informazioni su: www.festivaldeiluoghicomuni.it/eventi/