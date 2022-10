A Venasca torna la Mostra mercato della Castagna e dei prodotti della Valle Varaita

Da venerdì 14 ottobre a lunedì 17 ottobre a Venasca si svolge la 31^ edizione della Mostra Mercato della Castagna di Venasca, tradizionale appuntamento autunnale dedicato al frutto più prezioso della stagione, che in paese ha un mercato attivo da secoli, e ai prodotti di piccoli produttori e artigiani della valle Varaita e delle Terre del Monviso.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Venasca in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, torna dopo due anni di stop causati dalla pandemia. Il programma dettagliato è pubblicato sul sito del Comune, www.comune.venasca.cn.it.



"L’edizione di quest’anno della Mostra della Castagna – dichiara il sindaco di Venasca, Silvano Dovetta – è frutto di un grande impegno dell’amministrazione, che ha voluto riproporre l’evento in grande stile dopo i due anni di pandemia. Siamo consapevoli dell’importanza della castagna per l’economia della valle e per questa ragione abbiamo voluto affiancare al mercato un altro importante momento, quello dedicato ad un convegno nel quale riflettere sulla storia della castanicoltura in zona e soprattutto provare a delineare alcune linee di sviluppo legato alla filiera del castagno, oggi più che mai di grande attualità come dimostreranno gli interventi dei relatori".



Si inizia venerdì 14 ottobre dalle ore 18.30 con un aperitivo a tema castagna presso la Birreria Special, in piazza Martiri, cui seguirà un DJ set: si tratta di un primo momento conviviale per dare il via a giornate ricche di appuntamenti.



Sabato 15 ottobre dalle ore 14 si tiene presso il bocciodromo degli impianti sportivi una gara di bocce, con gironi a sorteggio. Alle ore 15.30 nel Salone del Comune di Venasca (via Marconi 19) si svolge il convegno “Dialoghi e connessioni sul tema della castagna”, appuntamento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Venasca per sottolineare l’importanza del mercato delle castagne e offrire alcuni spunti e riflessioni su nuove prospettive di commercializzazione del prodotto.



Il convegno sarà suddiviso in tre fasi: nella prima si parlerà della castanicoltura in Piemonte, con la presentazione del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, a cura di Maria Gabriella Mellano dell’Università di Torino, e con una panoramica sulla storia della castagna nelle valli del Monviso, a cura di Cesare Gallesio di Coldiretti Cuneo; la seconda parte proporrà due esperienze di uso innovativo di castagna e legno di castagno a confronto, con Marzia Milano dell’Erboristeria Monte Regale di Mondovì che parlerà dell’uso erboristico della castagna e Giacomo Benso di Silvateam che presenterà gli utilizzi dei tannini del castagno.

La terza parte del convegno sarà interamente focalizzata su esperienze della Valle Varaita, con una presentazione del nuovo bando a sostegno degli interventi nei castagneti, a cura del tecnico forestale Marco Bonavia, tra i referenti dello Sportello Forestale dell’Unione Montana Valle Varaita, l’analisi del ruolo del castagno nelle attività artigianali in valle Varaita, a cura di Giuseppe Ballatore de La Valvaraita legnami di Brossasco, e un focus sul Polo del Legno del Monviso con Lucio Vaira.

Infine, Chiara Flora Bassignana presenterà l’esperienza del Living Lab Valle Varaita, nato nell’ambito del progetto europeo Agroecology 4 Europe e che opera attraverso il coinvolgimento degli attori della valle per co-creare e condividere nuove strade per lo sviluppo territoriale nell’ambito dell’agroecologia e delle filiere alimentari. La conclusione del convegno sarà affidata alla società di consulenza su progetti di sviluppo strategico Chintana, con l’intento di creare una connessione tra i vari progetti in corso, come il Distretto del Commercio Terre del Monviso, o in fase di studio, come il Distretto del Cibo, verso un potenziamento del mercato di Venasca.



Intorno alle ore 17.30 verranno inaugurate presso l’Agorà della Fabbrica dei Suoni, adiacente al Municipio, le mostre “Lucio Rossi - Volti e paesaggi della Valle Varaita” e “Colle dell’Agnello - Una strada appesa al cielo”, poi visitabili per tutta la durata della fiera. La prima è una sezione della grande mostra di fotografie che Lucio Rossi ha scattato nelle Terres Monviso, già esposta a Saluzzo nel corso della scorsa primavera; la seconda è composta da pannelli che ricordano l’epopea della realizzazione della strada asfaltata al Colle dell’Agnello, aperta nel 1970. Durante l’inaugurazione, il Comune di Venasca dedica un riconoscimento alla giovane pianista venaschese Anna Botta che durante la scorsa estate ha vinto il primo premio ad un prestigioso concorso internazionale di musica “Rovere d’Oro” di San Bartolomeo al Mare. A seguire, caldarroste e aperitivo in collaborazione con la birreria Special. La giornata si conclude alla bocciofila con una serata Gran Bollito Misto e dolce a base di castagna organizzata dalle ore 19.30 in collaborazione con la Macelleria Ghirardi di Brossasco (partecipazione a pagamento, con prenotazioni ai numeri 346.7416574 o 348.9187939). A seguire, serata Anni ‘90 con DJ Mux.



Domenica 16 ottobre, cuore della festa, è dedicata al mercato dei produttori e degli artigiani del territorio, con espositori in via Casavecchia e nelle piazze Vineis, Caduti e Martiri a partire dalle ore 9. La giornata sarà arricchita e animata da numerosi eventi collaterali: sin dal mattino e per tutta la giornata, sono previsti intrattenimenti musicali a cura dei Cantur ed San Mauro e dell’associazione Lu Cunvent, che proporrà musica occitana da ballo in alcune aree del mercato. Inoltre, saranno presenti piccoli animali, vacche e pony nell’area mercatale, ci si potrà intrattenere con i giochi in legno della cooperativa Giocolegno di Brossasco e l’associazione Pompieri del Monviso O.D.V. preparerà le caldarroste.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, ancora musica con l’Istituto Civico Musicale, nella Chiesa della Confraternita, i Cori spontanei di Isasca, la fisarmonica di Roberto Avena e il violino di Chiara Cesano, musica live e intrattenimento a cura di Aranzulla Sound e DJ set; spazio anche ad attività dedicate alle famiglie con i laboratori motori del Tapinè, proposti dalla Podistica Piaschese. Sempre per i più piccoli, si segnalano le visite guidate su prenotazione (obbligatoria sul sito www.lafabbricadeisuoni.it) e ingresso a pagamento (€ 5) a La Fabbrica dei Suoni, che si svolgono alle ore 15 e 16.30. Il programma della giornata è completato dalla possibilità di pranzare con un menù a base di castagna, in collaborazione con i ristoranti e le trattorie di Venasca e a partire dalle ore 12.30, e dal torneo di belote che si tiene dalle ore 14 presso la bocciofila. All’Ufficio Turistico di piazza Martiri, aperto per tutta la giornata, si potranno infine avere tutte le informazioni necessarie per fruire dei sentieri firmati Venasca Outdoor, alla scoperta della fitta rete sentieristica che si sviluppa nel territorio comunale, sui due versanti della valle: da percorrere a piedi o in MTB - https://venascaoutdoor.it



Lunedì 17 ottobre alle ore 17 torna infine l’appuntamento serale con il mercato dei produttori, che si tiene nei mesi da ottobre a novembre tutti i lunedì e giovedì sera e che rappresenta una delle principali piazze italiane per la contrattazione e la vendita delle più pregiate varietà di castagna d’Italia, con grossisti che giungono a Venasca da ogni parte del Paese: un appuntamento dalla chiara connotazione economica che riveste tuttavia anche un ruolo interessante a livello turistico e culturale.



Anche la Mostra Mercato della Castagna, come già la recente Fiera di Santa Lucia, è organizzata con la consulenza della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo: «ringrazio ancora la Fondazione Bertoni per l’importante collaborazione messa in atto, in attesa dell’auspicata ricostituzione in paese di una Pro Loco che possa tornare ad occuparsi stabilmente degli appuntamenti locali» conclude Paola Ferrua, consigliere comunale delegata alle manifestazioni.