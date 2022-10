Al Festival dei Luoghi Comuni di Cuneo l'antropologo Adriano Favole riflette sul ripensare la città [VIDEO]

E' in corso a Cuneo il Festival dei Luoghi Comuni. La IV edizione del festival - organizzato dall’associazione culturale CUADRI e curato da Marco Aime e Lucio Caracciolo - ha come tema: Città, colori e punti di vista. Nei numerosi incontri (tutti a ingresso libero e gratuito) le città e i colori verranno messi in relazione con il modo in cui li osserviamo, e dunque con i nostri punti di vista. Città e colori sono mondi incredibilmente complessi e necessitano, per essere compresi, non di una, ma di più chiavi di lettura.

Oggi l'interessante incontro con Adriano Favole, professore ordinario di Antropologia culturale presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino dove insegna Antropologia culturale, Antropologia della comunicazione e Cultura e potere. Ha fondato e dirige il Laboratorio “Arcipelago Europa”.

Kanaky/Nuova Caledonia è un grande arcipelago melanesiano. Uno dei Paesi più ricchi di biodiversità e diversità culturale. Paese a sovranità condivisa tra Francia e istituzioni locali, Kanaky / Nuova Caledonia è un coacervo di culture e lingue.

L’intervento prende spunto dall’unica città, Nouméa, per guardare a come le diverse etnie e nazionalità intendono l’abitare. Un viaggio originale in una delle tante città invisibili dell’Oceania. Un mare di isole, l’Oceania, che prima dell’arrivo degli Europei non conosceva la città. E che oggi è la parte di mondo più urbanizzata. Ma che cosa è una città? Chi ha il diritto di immaginarla, costruirla, abitarla?