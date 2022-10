Inaugurata a Bagnolo Piemonte la Fiera dei prodotti agricoli

Bagnolo Piemonte nel fine settimana ospita la Rassegna Agricola e del Cavallo, un tuffo nel passato della tradizione contadina.

Oggi apertura della Fiera dei prodotti agricoli, di artigianato e di hobbistica, assieme alla Mostra ornitologica di piccoli animali e all’Esposizione di capi bovini, ovini, caprini ed equini delle aziende agricole bagnolesi. In concomitanza prenderanno il via anche il Raduno dei trattori d’epoca e l’Esposizione di macchine agricole e attrezzature di nuova generazione.

Per l’intera giornata, dalle 10 a mezzanotte, in piazza Paire, “Street food d’eccellenza”.” Durante le giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre, nel cortile della ex scuola elementare di Bagnolo, si terrà il Dog Show. Info e programma completo della manifestazione: https://bagnoloagricola.it e www.facebook.com/BagnoloAgricola