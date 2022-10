Inaugurato il Boves Padel Club: la struttura indoor più grande del Cuneese [FOTO E VIDEO]

Questa mattina, sabato 8 ottobre, è stato inaugurato ufficialmente il Boves Padel Club. Con i suoi 4.000 metri quadri è la struttura più grande interamente indoor.

Il centro si trova in frazione Sant'Anna, in via Cuneo 151. è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, con aperture straordinarie per gruppi e scuole, su appuntamento.

Aree relax e co-working, snack e warm up, quattro campi da Padel di ultima generazione e due innovativi multisport (Badminton, Calcio tennis e Volley), ospiteranno persone di ogni età, livello o preparazione, dando vita ad un ambiente accogliente e dinamico che stimoli la voglia di incontrarsi e trascorrere del tempo in buona compagnia.

Il titolare Ugo Pellegrino: “Noi abbiamo iniziato nel 2019 a Biella nel Resort Relais Santo Stefano dove il padel funzionava tantissimo. Ecco perchè abbiamo deciso di portare questa realtà a Boves per creare un centro multisport ma soprattutto un centro di ritrovo per stare insieme. La nostra forza principale sarà l’entusiasmo che stanno dimostrando le ragazze ed i ragazzi dello staff! L’energia e la voglia di mettersi in gioco saranno il carburante per questa splendida avventura. Particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli ed ai ragazzi, con iniziative sportive ed altre complementari. Anche per le Aziende attente al benessere ed alla motivazione del proprio personale ci saranno proposte ed opportunità per collaborazioni, convenzioni e spazi per le loro attività”.

L'istruttore di padel è un giovane bovesano, Matteo Giordanengo: “Il padel è uno sport di racchetta. Proprio come il tennis ma dall'approccio molto più semplice. Ci sono spazi ristretti, si gioca in quattro e le pareti mantengono la pallina sempre viva. Si è più vicini alla rete. Chiunque prende la racchetta in mano per la prima volta, si diverte sin dall'inizio”.

Al Boves Padel Club si organizzano corsi per adulti e bambini. “Abbiamo da poco fatto un open day per ragazzini dai 6 anni in sù. L'idea è creare gruppi omogenei per avvicinare i ragazzini a questo sport. Vogliamo creare un movimento alternativo agli sport tradizionali”, aggiunge Giordanengo.

All'inaugurazione era presente anche il sindaco Maurizio Paoletti: “Una bella realtà. Si tratta di una struttura sportiva che servirà anche per il circondario. Complimenti al geniale Ugo Pellegrino. Ha creato un bel polo sportivo, una bella realtà bovesana”. E promette: “Dopo una Giunta, verremo a giocare. Siamo tutti un pochino sovrappeso e potrebbe essere utile per tutti una bella partita di padel”.





Per maggiori informazioni https://bovespadelclub.it/

Telefono 346-1193697

Facebook https://www.facebook.com/bovespadelclub

Instagram https://www.instagram.com/bovespadelclub/