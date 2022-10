Maurizio Paoletti lascia la guida di Forza Italia

Maurizio Paoletti, avvocato, 51 anni a breve (il 20 ottobre), sindaco di Boves dal 2014, commissario dal 2017 e dal 2019 coordinatore provinciale di Forza Italia, ha rimesso l’incarico.

La decisione è stata comunicata stamane al coordinatore regionale del partito Paolo Zangrillo.

Inoltre Paoletti, in una lettera ai componenti del direttivo provinciale, ripercorre le tappe della sua avventura politico-amministrativa e spiega le ragioni delle sue dimissioni, dovute prevalentemente a motivi di ordine professionale, ma non soltanto, come si evince a volerla leggere in filigrana.



“Dal 2004 – scrive Paoletti ai membri del direttivo – siedo sui banchi del Consiglio comunale di Boves, prima di opposizione e poi di maggioranza.

In quegli anni, i miei punti di riferimento a livello provinciale sono stati, nel Popolo della Libertà, Raffaele Costa e William Casoni.

Nel 2014 sono stato eletto sindaco di Boves, città storicamente in mano al centrosinistra, dove ho vinto con il 40,5% ed uno scarto di appena 29 voti perché la sinistra ed il Pd si erano spaccati correndo con due liste.

Il nostro Presidente, Silvio Berlusconi – ricorda Paoletti – poco prima era stato dichiarato decaduto dal Senato. Chiamparino aveva stravinto le elezioni regionali e tutte le grandi città della provincia, eccezion fatta per Mondovì, erano in mano al Partito Democratico.

Nell’autunno del 2017, dietro sollecitazione di Alberto Cirio e Franco Graglia, ho accettato l’avventura prima di commissario e poi, nel 2019, di coordinatore provinciale di Forza Italia. Alberto era parlamentare europeo e Franco consigliere regionale di minoranza.

Da allora ad oggi – rammenta – abbiamo affrontato tante tornate elettorali.

Nel 2018 siamo riusciti ad ottenere l’elezione di Marco Perosino al Senato sul collegio provinciale. Dopo qualche mese Enrico Costa si è nuovamente accasato con noi dopo aver governato con il Pd”.



È un ampio excursus sul recente passato storico-politico della Granda, quello che l’avvocato Paoletti traccia per i suoi amici di partito.



“Nel 2019 l’appuntamento delle amministrative e delle regionali; Carlo Bo è stato eletto sindaco di Alba; Giacomo Pellegrino vicesindaco di Fossano, due importanti città strappate, insieme agli alleati, alla sinistra.

Anche io ho avuto il piacere, e quasi la sorpresa, di essere riconfermato come sindaco passando dal 40% al 60% dei consensi contro l’ex direttore della redazione di Cuneo de La Stampa, figlio dell’ex sindaco di Boves ed ex Presidente della Provincia, prof. Mario Martini.

Alberto, in quella circostanza – prosegue la narrazione di Paoletti – otteneva l’elezione a Presidente della Regione Piemonte e Franco diventava vicepresidente del Consiglio regionale; un risultato straordinario per il nostro partito, il nostro territorio e i nostri rappresentanti.

In mezzo alcune elezioni provinciali dove sempre abbiamo espresso candidature andate a buon fine, seppur in un ente svuotato: Marco Perosino, Claudio Ambrogio poi Massimo Antoniotti, Bruno Viale, Simone Alberto, Carla Bonino, Pietro Danna.

Poi è arrivato il Covid con tutti i suoi problemi.

Intanto – annota – Enrico Costa è nuovamente trasmigrato portando con sé solamente Pietro Danna.

Nonostante tutte le sollecitazioni che arrivano da più parti, non abbiamo subito alcuna significativa emorragia di amministratori e quadri di partito; anzi, nella primavera, i nostri due candidati alle provinciali, Massimo Antoniotti e Graziella Viale, sono risultati i più votati, non solo rispetto ai nostri alleati ma anche di tutti i nostri avversari, segno evidente che siamo il partito di riferimento degli amministratori della provincia Granda.

Questa primavera, le elezioni di Mondovì, Cuneo e Savigliano ci hanno riportato con i piedi per terra; le condizioni in cui ci siamo trovati ad operare in quelle realtà erano proibitive se non al limite dell’impossibile, ma abbiamo pagato – rileva non senza un accenno critico no – anche molta, troppa ambiguità.

In compenso è cresciuto anche in questa ultima tornata elettorale, il numero dei sindaci e degli amministratori a noi vicini nelle realtà al di sotto dei 10 mila abitanti”.



Di qui in poi, l’avvocato azzurro si concentra sull’analisi degli eventi recenti e spiega le ragioni che lo hanno indotto al passo indietro.



“L’elezione del presidente della Provincia ha acuito le criticità per quegli amministratori che si sono schierati in un partito. Oggi essere civici, per chi amministra un ente locale – osserva Paoletti con un cenno di disappunto – paga di più che prendere una qualsiasi tessera: un problema che bisognerà, prima o poi, affrontare con molta franchezza.

Purtroppo il voto delle recenti politiche, pur garantendoci un seggio nel Piemonte 2, con un risultato in media con quello nazionale, non ha permesso, all’amico Marco, l’elezione alla Camera dei Deputati; una gestione delle candidature che ci ha penalizzati profondamente come territorio.

Ad agosto avevo manifestato ad Alberto e Franco la mia impossibilità nel proseguire l’impegno affidatomi a causa della situazione del mio studio professionale di avvocato; l’aumentare del lavoro e le legittime scelte di vita di alcune mie importanti collaboratrici, mi hanno messo di fronte alla necessità di dover reperire nuove risorse umane che però richiedono una formazione e un affiancamento, incompatibili con l’impegno assunto nel partito, considerato anche quello di sindaco.

Ho atteso fin qui – spiega – solo perché il mio passo indietro, alla vigilia della campagna elettorale, sarebbe stato strumentalizzato dai giornali e dagli avversari e avrebbe potuto danneggiare il partito.

Ora però è arrivato il momento di fare questo passo.

Non abbandono Forza Italia che, ad oggi, è l’unico partito moderato in cui mi riconosco, ma devo considerare la necessità di recuperare un po’ di tempo per me stesso e per il mio lavoro.

Il 2023 sarà l’ultimo anno completo del mio mandato da sindaco a Boves e voglio dare il massimo per recuperare progetti che il Covid ha rallentato e che facevano parte degli impegni elettorali.

Non posso lasciare che la mia squadra non si presenti pronta per la sfida che l’attenderà nella primavera del 2024, in una città in cui non bisogna dare nulla per scontato.

Credo, parimenti – e qui arriva un’altra considerazione interessante -, che all’interno del partito sia necessario e non più rinviabile un ricambio generazionale; a partire dai vertici nazionali per arrivare a quelli locali.

Il nostro Presidente della Regione, Alberto Cirio, è persona autorevole che può ambire a prendere in mano l’area moderata, liberale ed europeista per rappresentare, negli anni che verranno, il punto di riferimento per evitare la polarizzazione a destra dell’elettorato o la fuga verso altre forze centriste che oggi minacciano l’esistenza stessa del nostro partito.

Sono anni che lo ripeto: Alberto Cirio ha tutte le carte in regola per ambire a questo ruolo nazionale.

Il voto a Giorgia Meloni – commenta il coordinatore forzista soffermandosi sulle recenti politiche – premia il suo coraggio, la sua pervicacia, la sua costanza nel creare un partito che nel 2013 non era neppure riuscito a far eleggere Guido Crosetto al Senato e che oggi, invece, esprimerà la prima donna premier della nazione.

Confido che a breve, la consapevolezza di questa costante perdita di consenso che registriamo da anni, soprattutto nell’elettorato giovane, consenta una riflessione che avvii il rinnovamento che attendiamo da troppo tempo. Il mio non è quindi un addio – così conclude la sua lunga missiva Paoletti – ma solo una pausa di riflessione, per riprendere fiato”.