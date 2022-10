Tutto pronto per la 24esima edizione di “Paesanainpiazza”: torna la grande rassegna

È ormai tutto pronto, a Paesana, per ospitare la tradizionale rassegna dell’agricoltura, artigianato, del commercio e della zootecnica locale “Paesanainpiazza”, in programma per le giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre.

L’evento, che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto di prim’ordine nel panorama delle rassegne autunnali, giunge quest’anno alla 24esima edizione, resa possibile da una sinergia di forze e impegno che vede coinvolta l’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano con, al suo fianco, tante associazioni del mondo del volontariato paesanese.

La due giorni di eventi e iniziative si aprirà nel pomeriggio di sabato 15 ottobre.

Alle ore 15.30, le vie del centro, chiuse al traffico, accoglieranno la demonticazione, con le mandrie di bestiame che – di ritorno dall’alpe – sfileranno per le strade del concentrico. I capi giungeranno poi nell’area del Lungo Po, dove si sistemeranno in vista della giornata di domenica. Qui, a seguire, intrattenimento per adulti e bambini, mentre la sera, alle ore 20.30, verrà servita la “cena della fiera” presso il parco “La foglia” (menù: vitello tonnato alla piemontese, giardiniera di verdure, insalatina autunnale, lasagne al forno, cosciotto di maiale con patate, sfogliatina di mele, acqua – vino escluso. Prezzo: 25 euro a persona. Prenotazioni entro giovedì 13 ottobre ai numeri 338.3628667 – 3315881249). In caso di maltempo la cena verrà servita all’interno della sala incontri di Via Roma.

Domenica, come da tradizione, è in programma la giornata clou della rassegna.

Dalle ore 8, sul Lungo Po, affluenza delle ulteriori mandrie e apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino ed esposizione dei mezzi agricoli. Su Piazza Piave, Piazza Statuto, Piazza Vittorio Veneto, Via Monviso, Via Roma, Via Nazionale e Via Po apertura della fiera mercato del commercio e dei piccoli frutti locali, mercatino dell’usato.

Alle ore 10, ancora sul Lungo Po, benedizione dei capi di bestiame, inaugurazione e taglio del nastro della rassegna, alla presenza delle autorità locali, che premieranno gli allevatori e agricoltori che hanno partecipato all’evento fieristico. Parteciperà al momento ufficiale anche la Banda Musicale di Paesana.

L’area allevatori, poi, ospiterà alle 12.30 il pranzo a base di polenta e spezzatino, cucinato dall’ormai collaudatissimo “team” del Gruppo Alpini di Paesana. Alle ore 15, sul Lungo Po, concerto delle “Giovani Voci del Monviso”.

Alle ore 16.30, nella sala incontri di Via Roma, premiazione del “Concorso Paesanainpiazza” riservato alle scuole elementari del paese.

Durante tutto l’arco della manifestazione, sempre sul Lungo Po, “battesimo della sella” a cura di Redskin Ranch e “In sella ai piedi del Monviso” e spettacolo equestre a cura di Yankee Ranch e Redskin Ranch, con la possibilità anche di effettuare giri in carrozza. Nella medesima area sarà presente anche uno stand espositivo dell’Associazione “La ca dë tui” della frazione Ferrere. Nel campo da beach volley, invece, spazio dedicato al “Volley Valle Po”.

In Piazza Statuto, stand “truccabimbi” a cura della locale sede della Croce rossa ed esposizione di Vespe allestita da “I Vespazzi del Monviso”.

In Piazza Vittorio Veneto, area dedicata all’intrattenimento dei più piccoli, e non solo, a cura dell’Oratorio parrocchiale di Paesana, della Squadra Anti incendi boschivi di Paesana e del Gruppo “Le Nuvole”. Sempre nella stessa piazza, esibizione di ginnastica ritmica dell’ASD Relevè.

Tornano anche quest’anno, poi, le performance di slackline: alle ore 11, 14 e 16, gli atleti della “Slackline Cuneo ASD” cammineranno su una fettuccia in poliestere tesa e sospesa sul fiume Po, ad alcune decine di metri di altezza rispetto al livello del corso d’acqua.

In Via Nazionale, nei pressi di “Piazza GB Mattio”, i mastri “mundajè” degli “Amici di Croesio” – così come vuole la tradizione – distribuiranno chili e chili di caldarroste.

In Piazza Piave, giochi di prestigio e giocoleria con il pagliaccio “Bistecca”, luna park e castelli gonfiabili e (sotto l’ala coperta) musiche occitane con il gruppo “Encà Sonar”.

Dal campo sportivo comunale decollerà e atterrerà l’elicottero della Heliwest, a bordo del quale si potranno fare sorvoli panoramici (a pagamento). Ci sarà la possibilità di fare il “battesimo dell’aria, oppure un giro più ampio, in quota, sino al Monviso. Durante la giornata, infine, esibizione degli sbandieratori di San Martino e delle cheerleader del gruppo “Le Nuvole”.

La rassegna continuerà fino al tramonto, per le vie e le piazze del paese.

“Ancora una volta – afferma il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano – tutta la comunità unisce le proprie forze per fare in modo che il paese, per un giorno, diventi una vera e propria vetrina a cielo aperto, nel quale esporre tutte le nostre peculiarità e le nostre tradizioni.

È proprio per questo che l’Amministrazione comunale vuole ringraziare tutte le associazioni di Paesana, gli esercizi commerciali, gli allevatori, gli artigiani e tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione e la riuscita della rassegna”.