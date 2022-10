Bra, volenterosi studenti delle Elementari impegnati a salvaguardare il nostro ambiente

Grazie all’iniziativa Puliamo il mondo, promossa da Legambiente, gli alunni di terza e quarta della Don Milani di Bra hanno dedicato la mattinata a raccogliere i rifiuti abbandonati nell’area verde di via Piumati.

Carichi di entusiasmo, forniti di guanti e cappellino giallo, gli alunni di terza e quarta della scuola elementare Don Milani di Bra hanno partecipato, venerdì 7 ottobre, all’iniziativa "Puliamo il mondo" nell’area verde di via Piumati.

Coordinati dai volontari di Legambiente e dall’ufficio ambiente del Comune, i piccoli ma volenterosi studenti hanno dedicato la mattinata a raccogliere i rifiuti abbandonati nel parco. Un’occasione per riflettere sulle tematiche ambientali legate non solo alla corretta raccolta differenziata, ma anche al tema della pace intesa come rispetto degli spazi comuni e quindi delle persone che li frequentano.

La quantità di rifiuti di piccole dimensioni raccolta dai bambini è stata notevole: lattine, involucri di plastica, cartacce, tappi di bottiglia e pezzi di vetro, ma soprattutto mozziconi di sigaretta gettati per terra: quasi un chilogrammo in totale. Questo è stato oggetto di riflessione da parte dei partecipanti che hanno invitato il Comune a collocare dei contenitori appositi per la raccolta di questo particolare rifiuto che impiega dai 5 ai 12 anni prima di degradarsi.

"Gli alunni durante l’attività hanno chiesto più volte come mai le persone gettano a terra i rifiuti anziché metterli nei cestini. Sono tornati quindi a scuola con una maggiore consapevolezza sul ruolo delle singole persone per migliorare il decoro degli spazi comuni. Lavoreremo ancora per riflettere su questi temi", il commento di alcuni insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa.