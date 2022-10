Atletica, a Pisa i Campionati italiani di mezza maratona: Anna Arnaudo all'esordio sulla distanza

Si corre per il tricolore a Pisa: domenica i Campionati italiani di mezza maratona.

La rassegna mette in palio sei titoli sui 21,097 chilometri: assoluti, promesse e juniores, per uomini e donne.

Ad accogliere i partecipanti, uno scenario spettacolare con la linea d’arrivo in piazza dei Miracoli, a fianco della Torre Pendente. Nella prova maschile da seguire per il Piemonte Marouan Razine (Esercito). Curiosità nella prova femminile per l’esordio sulla distanza di Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino).

SOCIETARI - A Pisa si disputa la terza e conclusiva prova del Campionato italiano assoluto di società di corsa. Dopo le prime due (i 10.000 metri su pista e i 10 km su strada), al comando tra gli uomini l’Atletica Casone Noceto alla ricerca del nono titolo consecutivo, davanti a Gp Parco Alpi Apuane e Atletica Valle Brembana.

Al femminile le campionesse in carica dell’Atletica Saluzzo guidano la classifica dopo le prime due prove (10.000 metri in pista e 10km) nei confronti di Gs Lammari e Caivano Runners. Il club cuneese si presenta con Addisalem Belay Tegegn, Lorenza Beccaria, Nadia Re e Iris Baretto.