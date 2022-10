Atletica, raduni nazionali giovanili: Abellonio, Mazza e Roatta a Tirrenia

Due sedi, Formia e Tirrenia, per i raduni nazionali giovanili d’autunno verso la nuova annata agonistica.

In tutto sono convocati 119 atleti nati tra il 2004 e il 2006 che quindi nella prossima stagione faranno parte delle categorie juniores e allievi.

Entrambi gli appuntamenti sono programmati su quattro giornate: al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia si ritroveranno 65 specialisti di velocità, ostacoli, salti e prove multiple, dal 30 ottobre al 2 novembre, mentre in 54 saranno al lavoro per mezzofondo, marcia e lanci al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, dal 29 ottobre al 1° novembre. A seguirli il vice direttore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi, i tecnici di struttura e gli allenatori personali, con l’obiettivo di pianificare l’attività del 2023 che avrà tra i momenti principali gli Europei under 20 a Cluj-Napoca, in Romania, dal 6 al 9 luglio.18 gli atleti piemontesi convocati per prendere parte al collegiale nazionale, 11 a Formia, gli altri 7 a Tirrenia.

FORMIA.

Velocità. Agnese Musica e Clarissa Vianelli, entrambe portacolori della Novatl. Chieri, maglia azzurra quest’anno agli Europei U18 di Gerusalemme e, Musica, ai Mondiali U20.

Ostacoli. Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), maglia azzurra ai Mondiali U20 sui 400hs, Francesco Moreno Ibidi (Safatletica) e Giulia Ingenito (Sisport).

Salti. Prima convocazione in azzurro per Great Nnachi (Battaglio CUS Torino), divenuta 18enne e quindi in dirittura d’arrivo per l’iter che porta all’ottenimento della tanto sospirata cittadinanza italiana. Con lei nel gruppo di specialità Simone Bertelli (Safatletica Piemonte), anche lui maglia azzurra ai Mondiali U20 e specialista del salto con l’asta, e Simone Menchini (Sisport).

Prove Multiple. Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), maglia azzurra agli Europei U18; Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino) e Stefano Demo (Atl. Canavesana).

TIRRENIA.

Mezzofondo. Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), maglia azzurra agli Europei U18 così come Elena Abellonio (Atl. Alba) e Francesco Mazza (Atl. Saluzzo); Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), maglia azzurra a Oderzo nell’incontro internazionale sui 10km; Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino).

Marcia. Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino)

Lanci. Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti).