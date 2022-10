Volley maschile Serie C: GrandaCar Savigliano pronto per il debutto in campionato, alle 18 sfida sul campo dell'Azimut Valsusa

Poco più di ventiquattr’ore prima del Monge-Gerbaudo Savigliano, impegnato domenica 9 ottobre nella prima giornata di Serie A3 Credem Banca sul campo di Brugherio, a dare il via ufficiale alla stagione sportiva 2022/23 del Volley Savigliano sarà la squadra di Serie C.

Oggi, sabato 8 ottobre, con inizio alle ore 18, il GrandaCar Volley Savigliano farà infatti il suo debutto nel girone B, rendendo visita all’Azimut Valsusa, nella Palestra Comunale Leccese di Via Susa 2, a Condove.

Per i giovani ragazzi biancoblu, quindi, subito un esordio su un campo “infuocato”, con la voglia di mettersi in mostra sin dall’inizio, in un raggruppamento che conta diverse compagini di alto livello.

Nella passata stagione, i saviglianesi, dopo aver chiuso la regular season al decimo posto, centrarono la salvezza ai playout, chiudendo al secondo posto il triangolare E, che comprendeva anche Hasta Volley e Cus Torino, quest’ultima poi retrocessa.

Da quest’anno, la guida tecnica è stata affidata al coach della prima squadra Lorenzo Simeon, che spiega: “Prima di iniziare, non ci siamo dati obiettivi, perché abbiamo un gruppo giovane, molto eterogeneo e con tante novità, e sarebbe quindi difficile definirci rispetto al resto della comitiva. La Serie C è un campionato che conosco per quanto mi è stato raccontato, ma non l’ho mai affrontata direttamente, quindi sarà una novità anche per me. Forse, meglio così: la nostra squadra non deve partire con dei preconcetti, ma giocarsela sempre a viso aperto, per provare a sfruttare i propri ampi margini di miglioramento. In questo mese di preparazione ho visto l’impegno dei ragazzi e credo che abbiano le potenzialità per ritagliarsi un ruolo di rilievo in questa stagione”.

L’appuntamento per Azimut Valsusa-GrandaCar Volley Savigliano è, quindi, per sabato 8 ottobre a Condove, dalle ore 18.