Nel prossimo week-end c’è “Paesanainpiazza”: attenzione ai divieti

Il 15 e 16 ottobre Paesana ospiterà la 24esima rassegna dell’agricoltura, artigianato, del commercio e della zootecnica locale “Paesanainpiazza”.

L’evento coinvolgerà tutto il concentrico del paese, compresa la grande area verde lungo il fiume Po. Proprio per questo, e anche per garantire lo svolgimento in piena sicurezza dell’evento, l’Ufficio di Polizia locale dell’Unione montana del Monviso, sotto la guida del vicecommissario Davide Domenico Barra, ha disposto una lunga serie di divieti e di limitazioni alla circolazione stradale.

SABATO 15 OTTOBRE

In Piazza Giovanni Battista Mattio, divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito dalle ore 8.00 sino alle 24 del giorno successivo, 16 ottobre. In Piazza Vittorio Veneto, divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito dalle ore 8.00 sino alle 24 del giorno successivo, 16 ottobre.

Al pomeriggio, in occasione della demonticazione delle mandrie di ritorno dall’alpeggio, è stato istituito il divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito – dalle ore 15 alle ore 19 – lungo Via Pratoguglielmo, Piazza Piave, Via Nazionale, Via Roma, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Reinaud, Via dei Giardini e su tutta l’area Lungo Po. Le strade verranno riaperte dopo il passaggio delle mandrie e al termine delle successive operazioni di pulizia del sedime stradale.

Su tutta l’area del Lungo Po, divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito dalle 9 alle 24: le prescrizioni sono rivolte anche a tutte le mandrie di bovini, caprini ed ovini che non partecipano alla rassegna. Saranno invece esonerati dal divieto di transito i mezzi diretti all’area sosta camper “Un po di sosta ai piedi del Monviso”, ovviamente non durante il passaggio delle mandrie.



DOMENICA 16 OTTOBRE

In Piazza Giovanni Battista Mattio e in Piazza Vittorio Veneto rimangono in vigore sino alle 24 i divieti del 15 ottobre.

Vengono istituiti divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito, dalle 6 alle 20, lungo Via Monviso, Piazza Reinaud, Piazza Vittorio Veneto, Via Agliasco, Via Po, Piazza Statuto, Via Chiaffredo Bergia, Via Barge, Via Roma, Via Belloni, Via Reinaud, Via dei Giardini, area Lungo Po, Via Nazionale, Piazza Piave e Via Pratoguglielmo.



PARCHEGGI

In sostanza, per la giornata di domenica, tutto il centro paese diventerà “off-limit” per le auto. Il traffico sarà deviato interamente lungo la circonvallazione del paese, che si snoda lungo le strade provinciali 26 e 27.

Saranno debitamente segnalate tutte le aree parcheggio disponibili. Nei punti di maggior afflusso saranno invece presenti i volontari della locale squadra di Protezione civile, che forniranno all’utenza segnalazioni e informazioni utili ai fini della viabilità.