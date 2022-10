Le belle parole di una'amica alla maestra Mariangela di Venasca, scomparsa di recente

Carissima Mariangela,

non mi sembra ancora vero di scrivere alcune righe per te che non ci sei più. In questi momenti i ricordi affiorano, si sovrappongono quasi ti disorientano. Sono ricordi belli di momenti spensierati della nostra gioventù, sono ricordi di momenti gioiosi della nostra vita di scuola, sono ricordi brutti di momenti segnati da malattie o preoccupazione per la salute.

Sono ricordi delle chiamate su WhatsApp di questi ultimi mesi, la tua voce così triste, senza speranza la ricorderò sempre, in particolare l'ultima quando mi hai comunicato il bruttissimo referto.

Cara Mariangela hai sempre messo la tua vita a disposizione dei tuoi familiari e degli altri, sei stata in ogni circostanza pronta ad aiutare a scuola, in parrocchia, alla chiesa della Confraternita, all'oratorio, all'asilo per le recite come brillante attrice ai tempi di suor Cristina e per il paese tutto. Al tuo funerale eravamo in tanti, colleghe insegnanti, bidelli, personale di segreteria, alunni e genitori, tanti venaschesi per dimostrarti il nostro affetto. Con te è volato in cielo un pezzo di noi amiche da sempre, aiutaci ancora da lassù.

Mentre noi continuiamo a vivere quaggiù sentendo la tua mancanza ed affrontando un mondo sempre più difficile, complesso, continua a darci la forza per andare avanti. Riposa in pace. Ciao Mariangela

Giovanna Rinaudo