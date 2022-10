Alba illumina le torri di rosa per la campagna Nastro Rosa della LILT

Da ieri sera 8 ottobre fino a fine mese, le torri di piazza Risorgimento ad Alba saranno illuminate di rosa per la campagna Nastro Rosa sulla lotta contro i tumori al seno della Lilt, Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori.

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Alba attraverso il vice sindaco ed assessore alle Pari opportunità Carlotta Boffa ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione ed educazione sulle cause che possono provocare questa patologia. Una campagna per sollecitare le donne sulla necessità di sottoporsi a periodici controlli clinici e strumentali. La sola arma per battere il tumore al seno identificando le situazioni di rischio e diagnosticando precocemente la malattia.

Oltre all’illuminazione rosa delle torri che non inciderà sull’attuale consumo energetico comunale, durante la serata di presentazione della nuova stagione teatrale, giovedì 13 ottobre alle ore 20.30 nel Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, è previsto uno stand della Lilt di Alba dove sarà possibile trovare volantini ed informazioni sulle iniziative di prevenzione della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori.

Inoltre, nel mese di ottobre, in data ancora da definire, è in programma un incontro con le studentesse dell’Istituto Magistrale Statale "Leonardo da Vinci" con l’intervento del senologo, dottor Gianpaolo Sacchetto.