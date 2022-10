Elezioni per i comitati di quartiere a Cuneo: Pietro Carluzzo il più votato nel centro storico

Alta la partecipazione dei residenti alle elezioni dei comitati di quartiere e di frazione di Cuneo. Ieri si votava per eleggere i rappresentanti di Cuneo nuova, Centro storico, San Paolo, Basse Sant’Anna/Borgo Nuovo, Gramsci e Donatello e, tra le frazioni, Cerialdo, Confreria, San Rocco Castagnaretta, Roata Rossi, San Benigno, Ronchi, Roata Canale e Spinetta.

E' Pietro Carluzzo, 29enne professore di Storia e Filosofia al Da Vinci di Alba, ora presidente dell'assocoazione Rigenerazione ed ex presidente della Consulta giovanile il più votato nel quartiere di Cuneo centro storico, dove ha raccolto ben 122 preferenze su un totale di 1188 voti espressi. A seguire, i due più votati sono stati Gianpaolo Femminò e Gerardo Pintus.

Per il quartiere San Paolo è stata l'ex assessora Franca Giordano ad ottenere il maggior numero di preferenze. 122 anche per lei. 118, invece, le preferenze per Simone Borio e 90 quelle per Luigi Danzi.