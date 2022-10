Incidenti sul lavoro, Gancia: "Servono per risorse per diffondere una cultura della responsabilità"

Nella 72ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ricordiamo con dolore le 677 vittime dall’inizio dell’anno in Italia, quasi tre al giorno, di cui 48 in Piemonte insieme ai 34 mila incidenti registrati nel corso del 2022.

Un dato che non è soltanto un numero, ma rappresenta persone strappate alla vita, famiglie distrutte dal dolore e la dimostrazione che bisogna fare di più per azzerare le condizioni di pericolo sul posto di lavoro. Penso in particolare alle micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il 95% delle nostre imprese e che sono quelle più a rischio, vista anche la scarsità di risorse economiche e di tempo, aggravata dalle conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina.

I ripetuti appelli e richiami al rispetto delle norme non bastano, servono risorse economiche e di personale per diffondere la cultura della responsabilità, per la formazione e la prevenzione e per la capillarità dei controlli degli organi preposti alla vigilanza.

Subito più fondi, più consapevolezza del rischio da parte dei lavoratori, delle imprese, delle istituzioni e della società civile e priorità alla sicurezza in tutte le sedi: il lavoro è un diritto, la tutela della salute e la salvaguardia della vita un dovere di tutti noi.

Così l'On. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega